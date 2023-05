Il successo dell’esplorazione dovrebbe contribuire al raggiungimento dell’indipendenza energetica della Turchia

Nella provincia di Sirnak, che confina con la regione del Kurdistan in Iraq e in Siria, la Turkish Petroleum ha effettuato la più grande scoperta di petrolio greggio, con un giacimento stimato in 1 miliardo di barili. Una zona già piuttosto ricca di olio: il pozzo produce già circa 10.000 barili di petrolio al giorno.



Gli obiettivi

La Turkish ha in programma la perforazione di due pozzi di valutazione e l’esecuzione di test di pozzo per avere un piano di sviluppo completo del giacimento entro la fine di quest’anno. Ulteriori attività di esplorazione sono previste per la seconda metà del 2023. L’obiettivo di produzione è fissato a 100.000 bpd, pari a più del doppio della produzione petrolifera turca. Il successo dell’esplorazione dovrebbe contribuire al raggiungimento futuro dell’indipendenza energetica della Turchia.



La questione gas

Il Paese punta anche all’indipendenza dal gas naturale, grazie alle recenti scoperte di gas nel Mar Nero e all’avvio della trasmissione di gas dal giacimento di Sakarya il mese scorso. Ad aprile, il Ministro turco dell’Energia e delle Risorse Naturali, Fatih Dönmez, ha detto che i volumi di gas naturale che la Turchia ha trovato finora nel Mar Nero hanno un valore superiore ai 500 miliardi di dollari. Gli enormi giacimenti di gas sarebbero sufficienti a rifornire tutte le famiglie del Paese per 35 anni o a coprire il consumo totale di gas naturale turco, compreso quello dell’industria, per 15-20 anni, ha aggiunto il ministro.