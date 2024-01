La scoperta nel Ragusano, stando alla società francese Maurel e Prom, "è ragionevolmente convinta di avere trovato uno dei più importanti giacimenti di metano d’Europa" nel Ragusano, in Sicilia

La Sicilia nasconde forse un enorme giacimento di metano. L’area coinvolta è quella del Sud-Est, nella provincia di Ragusa, già definita 70 anni fa la città del petrolio per la scoperta del primo giacimento sull’isola. Ad esserne convinta sarebbe una società petrolifera francese, la Maurel e Prom, autorizzata dalla Regione Sicilia nel 2018, la quale dopo due anni di lavoro e di interpretazione dei dati raccolti e dopo avere speso oltre 17 milioni, ha fatto sapere di essere ragionevolmente convinta di aver trovato un giacimento di metano di dimensioni notevoli. Tuttavia, stando a quanto espresso dall’ex dirigente della Regione siciliana Tuccio D’Urso, già coinvolto all’epoca nel dossier, sembra che né a livello locale, né a quello nazionale la notizia abbia destato interesse.



Risultati incoraggianti

Al momento, tuttavia, non ci sono stime precise sulle dimensioni del giacimento e la Maurel e Prom, pur confermando la presenza di metano nel sottosuolo, non si sbilancia ancora nel definirlo il più grande giacimento di metano d’Europa. Negli ultimi mesi, le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di San Giacomo Bellocozzo. Attraverso la propagazione di leggere vibrazioni in grado di generare onde elastiche captate da geofoni wireless, è stata condotta una mappatura del sottosuolo. Secondo quanto reso noto da Tuccio, i risultati sono stati inviati all’Istituto Nazionale di Geofisica di Israele e a una società peruviana specializzata nelle analisi delle risultanze sismiche: i risultati sono stati incoraggianti.

In un momento in cui l’Italia, così come il resto d’Europa, è in difficoltà sul fronte energetico, per via del taglio degli approvvigionamenti di gas dalla Russia, disporre di un grande giacimento di metano in Sicilia sarebbe una grande opportunità, assolutamente da sfruttare.

“Probabilmente questa piccola società che ha mostrato un intuito superiore a quello dei grandi colossi dell’energia – ha commentato D’Urso - avrebbe bisogno di supporti per poter proseguire nella campagna di ricerche e, soprattutto, poter iniziare ad estrarre il gas”.