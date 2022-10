La crescita della domanda di petrolio è diminuita costantemente durante tutto l'anno e si prevede che scenderà di 340.000 barili al giorno

L'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), nel suo rapporto mensile, ha abbassato le previsioni di crescita della domanda di petrolio nel 2023 di 470.000 barili al giorno a 1,7 milioni di barili al giorno. Anche la previsione per la crescita della domanda di petrolio nel 2022 è stata abbassata di 60.000 barili al giorno a 1,9 milioni di barili al giorno.



La corsa ridotta della domanda

La crescita della domanda di petrolio è diminuita costantemente durante tutto l'anno; Aie, che mette in guardia sui rischi del taglio dei Paesi Opec, prevede che diminuirà di 340.000 barili al giorno nel quarto trimestre. Un taglio alle forniture di petrolio da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) minaccia di aggravare la crisi energetica globale facendo salire i prezzi del petrolio in un momento di elevata inflazione e debole crescita economica. Il taglio della produzione dell'Opec di 2 milioni di barili al giorno della scorsa settimana, aspramente criticato dagli Stati Uniti e dai suoi partner, rafforzerà ulteriormente il mercato petrolifero in un momento di estrema vulnerabilità. L'impatto dei tagli aggraverebbe il mix di prezzi petroliferi elevati e crescita globale più debole, che eroderanno entrambi la domanda di petrolio a lungo termine, ha avvertito l'Aie.