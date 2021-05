La compagnia anglo-olandese ha anche richiesto una rinuncia anticipata della licenza Asdrubal (Sfax) nel 2022, prima della sua scadenza

Il direttore generale degli idrocarburi presso il ministro dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica di Tunisi, Rachid Ben Dali, ha confermato che la compagnia petrolifera Shell ha ufficialmente informato il ministero della sua decisione di rinunciare alla concessione di Miskar (Gabes) alla scadenza della licenza a giugno 2022. Shell ha anche richiesto una rinuncia anticipata della licenza Asdrubal (Sfax) nel 2022, prima della sua scadenza contrattata nel 2035.



Investirà nelle rinnovabili

“La società ha dichiarato di voler rinunciare alle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Potrebbe tornare in Tunisia per investire in energie alternative”, ha detto Ben Dali. Le stazioni di servizio "Vivo" di Shell continueranno tuttavia a funzionare in Tunisia, ha aggiunto. La società ha annunciato nei giorni scorsi che "restituirà la concessione di Miskar al governo tunisino alla scadenza della licenza nel giugno 2022". Shell ha due concessioni di gas in Tunisia: il 100% del giacimento di Miskar e il 50% del giacimento di Hasdrubal, insieme ad Etap, l'Ente statale tunisino per il petrolio e il gas. I due giacimenti forniscono circa il 60% della produzione nazionale di gas in Tunisia.



Produzioni di gas

Shell, presente in Tunisia da quasi 90 anni, ha venduto nel 2011 le sue attività a valle, ma ha continuato l'esplorazione a monte. Con l'acquisizione di BG Group nel 2016, Shell è diventata proprietaria della produzione di giacimenti di gas offshore e delle loro strutture di supporto, un impianto di estrazione di gas di petrolio liquefatto, condutture, stoccaggio e terminali di esportazione.