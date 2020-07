Il camion si è ribaltato mentre viaggiava lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Ciénaga. Decine di persone si sono avvicinate al mezzo con taniche in mano per rubarne il carburante

Ennesima tragedia della miseria dovuta alla razzia di carburante. Sono 16 le vittime dell'incidente avvenuto lunedì scorso in Colombia in cui un camion cisterna è uscito di strada e ha preso fuoco mentre veniva saccheggiato da alcune persone nel comune di Pueblo Viejo, nel dipartimento di Magdalena.



Nell'incidente, il camion si è ribaltato e decine di persone si sono avvicinate al mezzo con taniche in mano per rubarne il carburante. Mentre il veicolo veniva saccheggiato, la benzina ha preso fuoco e le fiamme divampate improvvisamente hanno ucciso sette persone, mentre altre 49 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dal quotidiano El Tiempo, tra martedì e mercoledì si sono registrati altri 9 decessi tra le persone rimaste ustionate nell'incendio, che hanno portato il totale delle vittime dell'incidente a 16. Secondo quanto riferito dalle autorità, 39 feriti sono stati trasferiti con un aereo militare in altre città a causa della gravità delle loro ustioni: 14 a Valledupar, 13 a Barranquilla e 12 a Bogotá. "Confidiamo che riceveranno tutte le cure necessarie per salvare le loro vite", ha dichiarato il governatore del dipartimento di Magdalena, Carlos Caicedo.