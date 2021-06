Nel dibattito in vista delle prossime elezioni, il ministro delle Finanze ha attaccato i Verdi per la richiesta di un ulteriore aumento di 10 centesimi sulla benzina come tassa ambientale

In Germania i partiti litigano in campagna elettorale per il prezzo della benzina: da una parte i socialdemocratici e i cristiano-sociali della Csu, dall'altra i Verdi: i primi rimproverano gli ambientalisti di voler aumentare i costi della benzina, i secondi replicano che la decisione di aumentare il costo della CO2 è stata presa dalla Grosse Koalition.



10 centesimi per il clima

Il ministro delle Finanze e vicecancelliere Olaf Scholz hanno attaccato i Verdi, dalle colonne del tabliod Bild, per la richiesta alzare il prezzo della benzina di ulteriori 10 centesimi (dopo i 6 centesimi di inizio gennaio) come tassa sulla CO2 nell'ambito del pacchetto di misure sul clima.



Mobilità è anche tema sociale

"Chi gira ancora una volta la vite del prezzo del carburante - ha detto Scholz - mostra di essere indifferente alle necessità dei cittadini". Anche il ministro dei Trasporti della Csu Andreas Scheuer ha ricordato che la mobilità ha "anche un aspetto sociale". Alle critiche la candidata alla Cancelleria per i verdi Annalena Baerbock ha replicato, attraverso Handelsblatt, che le richieste mostrano "una speciale forma di amnesia da parte della coalizione di governo". "Per prima cosa il prezzo per la CO2 è stato introdotto dalla stessa coalizione, in secondo luogo ha appena reso più ambiziosi gli obiettivi climatici, entrambe le cose giustamente" ha detto Baerbock.