Lo studio di fattibilità punta sull’infrastruttura, che dovrebbe sfruttare l’ampia capacità di rigassificazione del Paese iberico

È allo studio un gasdotto che unisca Italia e Spagna, in merito è stato siglato un protocollo d'intesa tra Snam e Enagas, per un’analisi di fattibilità tecnica per la possibile realizzazione della pipeline tra i due Paesi nell’obiettivo di aumentare l’arrivo di gas da aree diverse dalla Russia.



La capacità iberica di rigassificazione

Lo studio di fattibilità per un possibile gasdotto sottomarino tra Spagna e Italia era stato annunciato dal Gruppo lo scorso 17 marzo in occasione dei conti del 2021, sottolineando l’ampia capacità di rigassificazione del Paese Iberico. Da anni il Gruppo propone anche il Midcat, il gasdotto dei Pirenei: la soluzione via mare è quella soluzione possibile in assenza di progressi tangibili su questo fronte.



Le parole del nuovo ad

"La nostra infrastruttura di trasporto, stoccaggio e rigassificazione conferma la propria centralità nel complesso contesto geopolitico attuale", ha spiegato l'amministratore delegato Stefano Venier. "Siamo al lavoro - ha aggiunto - per intraprendere le iniziative necessarie per contribuire alla sicurezza e per consentire la diversificazione degli approvvigionamenti in Italia e nei territori nei quali operiamo, restando nel contempo impegnati ad abilitare la transizione energetica e a raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonica, nell'interesse di tutti i nostri stakeholder".