L’annucio è finalizzato a invitare i titolari di concessioni di coltivazione a manifestare interesse alle procedure per l’acquisto a lungo termine, da parte del GSE, di gas naturale di produzione nazionale

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso per invitare gli operatori titolari di concessioni di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure per l'acquisto a lungo termine, da parte del GSE, di gas naturale di produzione nazionale. Le aree interessate sono quelle considerate compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.



Nessun vincolo oggi

È importante sottolineare che la manifestazione di interesse non è vincolante fino alla sottoscrizione del contratto di vendita a lungo termine al GSE. A disciplinare prezzi e condizioni della vendita di gas al GSE sarà un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e sentita l’ARERA. Oltre che sul sito internet del GSE, l’avviso a manifestare interesse (così come stabilito dalla Direttiva del MiTE del 28 giugno) è stato pubblicato anche sul sito del Ministero della Transizione Ecologica ed inviato via PEC ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.



Il gas agli energivori

Il GSE, con una o più procedure, venderà poi il gas a clienti industriali cosiddetti “energivori”, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico. I criteri di assegnazione del gas saranno definiti con Decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese. Quello dei contratti per l’approvvigionamento di gas naturale dai siti nazionali è una attività disciplinata dal Decreto Legge 17 del 2022 e differisce da quella relativa agli stoccaggi di gas, disciplinata invece dal cosiddetto Decreto Bollette, n. 80 del 30 giugno 2022.