Il World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia mostra che il numero di auto elettriche in circolazione sarà quasi 10 volte maggiore, il fotovoltaico genera più elettricità di quanta ne produca attualmente l'intero sistema elettrico statunitense

I grandi cambiamenti in atto oggi porteranno a un sistema energetico globale notevolmente diverso entro la fine di questo decennio. L'aumento vertiginoso delle tecnologie energetiche pulite solare ed eolico, le auto elettriche e le pompe di calore stanno ridisegnando il modo in cui alimentiamo qualsiasi cosa, dalle fabbriche ai veicoli, alle abitazioni, dagli elettrodomestici ai sistemi di riscaldamento. A sostenerlo è il nuovo Weo, il World Energy Outlook 2023 dell'Aie-Iea, Agence internationale de l’énergie o International energy agency, la più autorevole fonte globale di analisi e proiezioni sull'energia, in cui descrive un sistema energetico nel 2030 in cui le tecnologie pulite svolgono un ruolo significativamente maggiore rispetto a oggi. Tra questi: un numero di auto elettriche quasi 10 volte superiore a quello circolante nel mondo; il solare fotovoltaico che genera più elettricità di quanta ne produca attualmente l'intero sistema elettrico statunitense; una quota di rinnovabili nel mix elettrico globale vicina al 50%, rispetto all'attuale 30% circa; pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento elettrici che superano le caldaie a combustibili fossili a livello globale; investimenti tre volte superiori per i nuovi progetti eolici offshore rispetto alle nuove centrali elettriche a carbone e a gas.

Il picco dei fossili

Dal rapporto emerge inoltre che la combinazione di un crescente impulso alle tecnologie energetiche pulite e di cambiamenti economici strutturali in tutto il mondo avrà importanti implicazioni per i combustibili fossili: per la prima volta in uno scenario Weo basato sulla situazione attuale, i picchi nella domanda globale di carbone, petrolio e gas naturale sono tutti visibili in questo decennio. In questo scenario, la quota dei combustibili fossili nell'approvvigionamento energetico globale, che per decenni si è attestata intorno all'80%, diminuisce fino a raggiungere il 73% entro il 2030, mentre le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) legate all'energia, raggiungeranno il picco nel 2025.

"La transizione verso l'energia pulita sta avvenendo in tutto il mondo ed è inarrestabile. Non è una questione di se, ma di quanto presto, e prima è, meglio è per tutti noi", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Aie Fatih Birol. "I governi, le aziende e gli investitori devono sostenere la transizione verso l'energia pulita anziché ostacolarla. I vantaggi offerti sono immensi, tra cui nuove opportunità industriali e posti di lavoro, sicurezza energetica, aria più pulita, accesso universale all'energia e un clima più sicuro per tutti. Tenendo conto delle tensioni e della volatilità che caratterizzano oggi i mercati energetici tradizionali, le affermazioni secondo cui il petrolio e il gas rappresentino scelte sicure per il futuro energetico e climatico del mondo appaiono più deboli che mai".

I costi dell’inazione

Allo stato attuale, la domanda di combustibili fossili è destinata a rimanere troppo alta per mantenere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C. Questo rischia non solo di peggiorare gli impatti sul clima dopo un anno di caldo record, ma anche di minare la sicurezza del sistema energetico, costruito per un mondo più fresco e con meno eventi meteorologici estremi. Piegare la curva delle emissioni su un percorso coerente con 1,5 °C rimane possibile ma molto difficile. Ma i costi dell'inazione potrebbero essere enormi: nonostante l'impressionante crescita delle energie pulite basata sulle attuali politiche, le emissioni globali resterebbero sufficientemente alte da far aumentare le temperature medie globali di circa 2,4 °C in questo secolo, ben al di sopra della soglia chiave stabilita dall'Accordo di Parigi.

I cinque pilastri

Il Weo 2023 propone una strategia globale per mettere il mondo in carreggiata entro il 2030 che consiste in cinque pilastri chiave, che possono anche costituire la base per il successo della conferenza sui cambiamenti climatici COP28.

Si tratta di: triplicare la capacità globale di energia rinnovabile; raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica; ridurre del 75% le emissioni di metano derivanti dalle operazioni con i combustibili fossili; adottare meccanismi di finanziamento innovativi e su larga scala per triplicare gli investimenti in energia pulita nelle economie emergenti e in via di sviluppo; adottare misure per garantire un ordinato declino dell'uso dei combustibili fossili, compresa la fine delle nuove approvazioni di centrali elettriche a carbone.

"Ogni Paese deve trovare il proprio percorso, ma la cooperazione internazionale è fondamentale per accelerare la transizione verso l'energia pulita", ha dichiarato Birol. "In particolare, la velocità di riduzione delle emissioni dipenderà in gran parte dalla nostra capacità di finanziare soluzioni sostenibili per soddisfare la crescente domanda di energia delle economie mondiali in rapida crescita. Tutto ciò evidenzia l'importanza vitale di raddoppiare la collaborazione e la cooperazione, non di ritirarsi da esse".

In un momento in cui le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno riportato l'attenzione sui problemi della sicurezza energetica e in cui molti Paesi stanno ancora affrontando gli effetti della crisi energetica globale scoppiata lo scorso anno, il Weo-2023 esamina l'evoluzione delle sfide della sicurezza energetica. La difficile situazione in Medio Oriente arriva 50 anni dopo lo shock petrolifero che ha portato alla fondazione dell'Aie, creando ulteriore incertezza per un'economia globale in crisi che risente dell'inflazione ostinata e degli alti costi di finanziamento.

Il rischio di eccesso di offerta gas e il ruolo della Cina

Il Weo-2023 evidenzia che un'area dei mercati energetici globali particolarmente colpita dalla crisi energetica mondiale è destinata ad allentare le pressioni in un paio d'anni. I mercati del gas naturale sono stati dominati dai timori per la sicurezza e dalle impennate dei prezzi dopo che la Russia ha tagliato le forniture all'Europa, e gli equilibri di mercato sono rimasti precari. Ma un'impennata senza precedenti di nuovi progetti di gas naturale liquefatto (GNL) che entreranno in funzione a partire dal 2025 è destinata ad aggiungere più di 250 miliardi di metri cubi all'anno di nuova capacità entro il 2030, pari a circa il 45% dell'attuale offerta globale di GNL. Il forte aumento della capacità ridurrà i prezzi e le preoccupazioni per l'approvvigionamento di gas, ma rischia anche di creare un eccesso di offerta, dato che la crescita della domanda globale di gas è notevolmente rallentata rispetto all'età dell'oro dell'espansione dei mercati del gas negli anni 2010. Di conseguenza, la Russia avrà un'opportunità molto limitata di espandere la propria base di clienti. La sua quota di gas commercializzato a livello internazionale, che nel 2021 era del 30%, è destinata a scendere alla metà entro il 2030. Il Weo-2023 esamina in dettaglio una variabile importante per i mercati energetici nei prossimi anni. La Cina, che ha un'influenza enorme sulle tendenze energetiche globali, sta subendo un cambiamento importante a causa del rallentamento e dei cambiamenti strutturali della sua economia. Secondo le proiezioni del rapporto, la domanda totale di energia della Cina raggiungerà il suo picco intorno alla metà di questo decennio, mentre la continua crescita dinamica dell'energia pulita farà diminuire la domanda di combustibili fossili e le emissioni del Paese.

Il potenziale del fotovoltaico

Il Weo di quest'anno analizza anche il potenziale di crescita del solare fotovoltaico in questo decennio. In base alle attuali politiche, le fonti rinnovabili dovrebbero contribuire all'80% della nuova capacità di produzione di energia elettrica fino al 2030, con il solare che da solo rappresenterà più della metà di questa espansione. Tuttavia, secondo l'analisi del Weo, questo scenario tiene conto solo di una parte del potenziale del solare. Entro la fine del decennio, il mondo dovrebbe avere una capacità di produzione di oltre 1.200 gigawatt (GW) di pannelli solari all'anno, ma si prevede che nel 2030 verranno effettivamente installati solo 500 GW. Se il mondo dovesse raggiungere una capacità produttiva di 800 GW di pannelli solari fotovoltaici entro la fine del decennio, nel 2030 la produzione di energia elettrica da carbone in Cina si ridurrebbe di un ulteriore 20% rispetto a uno scenario basato sulle attuali politiche. La produzione di elettricità da carbone e gas naturale in America Latina, Africa, Sud-Est asiatico e Medio Oriente sarebbe inferiore di un quarto.