Operativa dalla prossima settimana, sarà composta da tre unità, con a capo un direttore che riferirà a un vicedirettore generale di nuova nomina

La Commissione ha istituito una nuova task force nell’ambito della direzione generale dell'Energia per sostenere la piattaforma energetica dell'UE e conseguire l'obiettivo REPowerEU di diversificazione degli approvvigionamenti. Ciò contribuirà a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai paesi vicini di disporre di forniture di energia alternative a prezzi accessibili nei prossimi anni.



Composizione e compiti

La task force della piattaforma energetica sarà operativa in settimana (1° giugno) e si occuperà immediatamente dei nuovi compiti indicati nel piano REPowerEU adottato il 18 maggio. La nuova Task Force sarà composta da tre unità, con a capo un direttore che riferirà a un vicedirettore generale di nuova nomina, Matthew Baldwin, e al direttore generale per l'Energia Ditte Juul Jørgensen, sotto la supervisione politica del commissario per l'Energia Kadri Simson. Le unità della Task Force si occuperanno di domanda globale e negoziati internazionali; rapporti con gli Stati membri e il vicinato; relazioni internazionali.



Le parole della commissaria

Kadri Simson (nella foto), Commissaria per l'Energia, ha dichiarato: “Nel piano REPowerEU abbiamo illustrato come l'Europa possa fare a meno dei combustibili fossili russi. Ora disponiamo degli strumenti per realizzare questo obiettivo. È giunto il momento di diversificare l’approvvigionamento energetico e di utilizzare al meglio le infrastrutture. La task force della piattaforma energetica contribuirà alla sicurezza e all'indipendenza energetiche dell'Europa. Grazie al peso politico ed economico collettivo dei 27 Stati membri dell'UE e di 440 milioni di cittadini, lavoreremo per garantire importazioni di energia sicure e a prezzi accessibili.”