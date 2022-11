Come annunciato, è stato presentato un ricorso al tribunale amministrativo su incarico della giunta guidata da Fratelli d’Italia

Il Comune di Piombino ha notificato il ricorso al Tar del Lazio contro l'autorizzazione concessa dal commissario straordinario Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, per la realizzazione del rigassificatore nel porto di Piombino. Il ricorso è stato predisposto dall'avvocato Michele Greco, incaricato dalla Giunta guidata dal sindaco Francesco Ferrari (Fdi). Il recente avvio dei cantieri da parte di Snam, che si sta occupando dell'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto, ha imposto che il ricorso includesse anche una richiesta cautelare di sospensiva. Ciò determinerà anche un'accelerazione dei tempi del giudizio davanti al Tar. Il rigassificatore di Piombino è ritenuta dal governo un'opera strategica per risolvere l'emergenza energetica nazionale: dovrebbe entrare in funzione entro la prossima primavera. Nel ricorso si chiede la sospensione dell'opera su considerazioni principalmente badate sulla tutela della salute e l'incolumità pubblica.



La reazione del ministro

"Attendiamo la sentenza del Tar. Noi ci opporremo al ricorso del comune di Piombino e poi valutiamo". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a proposito di un eventuale accoglimento del Tar sul rigassificatore di Piombino. "Noi abbiamo bisogno di quei 4-5 miliardi di metri cubi che verrebbero da Piombino, pertanto la difficoltà rispetto al 2023, all'inverno prossimo, ci sarebbe tutta" ha concluso Pichetto.