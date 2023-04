Lo indica il Documento di economia e finanza che traccia alcune simulazioni su diversi scenari di rischio

Il rischio di un nuovo aumento delle materie prime energetiche potrebbe tradursi in una riduzione del Pil di 0,3 punti quest'anno e 0,4 il prossimo. Lo indica il Documento di economia e finanza che fa alcune simulazioni su diversi scenari di rischio.



Materie prime e cambio

Il materializzarsi di un aumento delle materie prime energetiche, come petrolio ma anche gas ed elettricità, "determinerebbe una riduzione dei tassi di crescita rispetto al quadro tendenziale pari a -0,3 punti percentuali nel 2023 e a -0,4 punti nel 2024". Un'altra variabile che rischia di incidere sulla crescita di quest'anno è il tasso di cambio: ipotizzando un maggiore apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, si avrebbe una revisione della crescita di -0,1 punti percentuali nel 2023,

-0,3 punti nel 2024 e -0,6 punti nel 2025. Altri scenari andrebbero a pesare invece sulla crescita dal 2024.



L’indebolimento del commercio mondiale

Lo scenario di rischio che immagina l'indebolimento del commercio mondiale, si legge nel documento, si manifesterebbe principalmente nel 2024 e nel 2025, portando il profilo di crescita del Pil a ridursi di 0,2 punti percentuali. Un ultimo scenario che ipotizza un incremento del tasso di rendimento del Btp decennale di 100 punti base su tutti gli anni di previsione dal 2024 in poi, "causerebbe una riduzione della crescita rispetto al tendenziale pari a -0,1 punti percentuali nel 2024 e -0,4 punti nel 2025".