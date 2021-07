La stima è dell’Agricultural Outlook 2021 Fao-Oecd. Le politiche supporteranno sempre più la transizione ai veicoli elettrici e i prodotti di scarto

Il settore dei biocarburanti si espanderà a un ritmo molto più lento nel corso del prossimi dieci anni rispetto agli ultimi due decenni e la produzione di biocarburanti risentirà di un calo quota delle principali materie prime, ad eccezione della canna da zucchero. È quanto emerge dall'Agricultural Outlook 2021 Fao-Oecd, presentato nei giorni scorsi.



Sostegno a prodotti di scarto

Nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, le politiche supportano sempre più la transizione ai veicoli elettrici e favoriscono i prodotti di scarto e i residui come materia prima per la produzione di biocarburanti. L'Outlook mette in luce l'importante ruolo che gli investimenti pubblici e privati avranno per il miglioramento della produttività. Gli investimenti nel miglioramento dei raccolti e nella migliore gestione delle aziende agricole guideranno la crescita a livello globale.



Crescono le colture intensive

Supponendo una transizione continua verso sistemi di produzione più intensivi nel corso del prossimo decennio, si prevede che l'87% della crescita della produzione agricola globale prevista proverrà da miglioramenti della resa, 7% dall'aumento dell'intensità di coltivazione e solo il 6% dall'espansione di terreno coltivato. Si prevede che i divari regionali di rendimento si ridurranno nel prossimo decennio, grazie a un aumento delle colture principali in India e nell'Africa subsahariana. Secondo il report, infine, nella produzione ittica la produzione dell'acquacoltura supererà la cattura nel 2027 e rappresenterà il 52% di tutta la produzione ittica entro il 2030.