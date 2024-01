La previsione è del rapporto Electricity 2024 di Aie: la domanda di elettricità accelererà fino a una media del 3,4% dal 2024 al 2026

Addio fossili, spazio alle rinnovabili e al nucleare: la previsione arriva da Electricity 2024, l'analisi annuale dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) sugli sviluppi e le politiche del mercato elettrico, che fornisce previsioni sulla domanda, l'offerta e le emissioni di anidride carbonica (CO2) del settore fino al 2026.

La domanda globale di elettricità crescerà a un ritmo più rapido nei prossimi tre anni e la domanda aggiuntiva sarà coperta da tecnologie che producono elettricità a basse emissioni.



Il sorpasso

Il report prevede che le energie rinnovabili costituiranno più di un terzo della produzione totale di elettricità entro l'inizio del 2025, superando il carbone. Entro il 2025, si prevede che anche la produzione di energia nucleare raggiungerà il massimo storico a livello globale, man mano che la produzione dalla Francia aumenterà, diversi impianti in Giappone torneranno operativi e nuovi reattori inizieranno le operazioni commerciali in molti mercati, tra cui Cina, India, Corea ed Europa. L’analisi prevede che la quota di combustibili fossili nella produzione globale scenderà sotto il 60% e sarà la prima volta che accade secondo dati Aie: il sorpasso del fossile sull’idroelettrico era accaduto più di cinquant'anni fa.



I numeri

Il rapporto rileva che, sebbene la crescita globale della domanda di elettricità si sia leggermente attenuata al 2,2% nel 2023 a causa del calo del consumo di elettricità nelle economie avanzate, si prevede che accelererà fino a una media del 3,4% dal 2024 al 2026. Si prevede che circa l'85% dell'aumento della domanda mondiale di elettricità fino al 2026 proverrà da paesi esterni alle economie avanzate, in particolare Cina, India e paesi del sud-est asiatico. Tuttavia, la produzione record di elettricità da fonti a basse emissioni (comprese le energie rinnovabili, come quella solare, eolica e idroelettrica, nonché l'energia nucleare) dovrebbe ridurre il ruolo dei combustibili fossili nel fornire energia alle case e alle imprese. Si prevede che le fonti a basse emissioni rappresenteranno quasi la metà della produzione mondiale di elettricità entro il 2026, rispetto a una quota di poco inferiore al 40% nel 2023.