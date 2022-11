Lo rivela in un suo report S&P Global Ratings, che analizza l’impatto del gas naturale liquefatto a livello europeo sul settore utility

L'Europa può liberarsi dal gas russo facendo ampio ricorso al GNL, che presenta opportunità ma anche molti rischi. Le importazioni di GNL di quest'anno coprono oltre un terzo del consumo di gas dell’area, ma sulla base dei volumi di settembre-ottobre, sostituisce appena la metà delle forniture russe perse. Lo rivela in un suo report S&P Global Ratings, che analizza l’impatto del gas naturale liquefatto a livello europeo sul settore utility.

Rischio di inverno amaro?

Dal documento si apprende che il bilancio del gas in Europa, almeno fino al 2025, non ci lascerà tranquilli, dovendo dipendere dal GNL fino alla fine del decennio, momento in cui dovremmo assistere all'espansione delle rinnovabili e la domanda dovrebbe essersi ridotta. Allo stesso tempo le utilities europee, che tipicamente hanno una posizione debole sui mercati globali del GNL, sarà in concorrenza con acquirenti asiatici affermati, che possono stipulare contratti di fornitura per 15-20 anni o più. La Cina, ad esempio, si è assicurata il doppio del GNL dell'Europa rispetto alla capacità complessiva di accumulo. L'Europa potrebbe dunque affrontare un inverno difficile, se il GNL rigassificato non raggiungesse le zone dove è più necessario anche a causa di vincoli infrastrutturali.



Il rischio dei prezzi alle stelle

Per alcune utility energetiche, il rischio di investire in attività nuove o maggiori di GNL potrebbe superare il beneficio. S&P ha ipotizzato un prezzo spot TTF (Title Transfer Facility) di $40 per milione Unità termica britannica (mmBtu) nel 2023, simile alla media di quest'anno, e $ 25 in seguito, poiché ritiene che i vincoli di offerta si allenteranno gradualmente. Nel terzo trimestre 2022, il TTF ha raggiunto una media di $ 61,0/mmBtu, innescando un significativo stress di liquidità in alcune utility, poi più che dimezzata in questo trimestre. S&P ritiene inoltre che, ai livelli attuali, la liquidità delle utilities potrà assorbire margini iniziali e di variazione e che il prezzo di sbarco del GNL (ai terminali di rigassificazione europei) dovrebbero progressivamente convergere con il TTF come fisico e i prezzi di cambio convergeranno, alleviando in qualche modo la pressione sui servizi di pubblica utilità. Se ulteriori carenze di gas o un inverno estremamente freddo spingesse i prezzi di mercato al di sopra del nostro caso base, le società di servizi pubblici potrebbero dover affrontare a calo degli utili e della liquidità.



La fame di GNL in Europa diminuirà

Quanto, infine, alla domanda di gas naturale aggiustata per le condizioni meteorologiche, essa si riduce di poco più di un decimo quest'anno a circa 430 miliardi di metri cubi, in particolare in Germania, Italia, Belgio e Paesi Bassi. È incoraggiante notare che la domanda dell'UE in agosto-settembre è stata del 14% inferiore al periodo 2017-2021 media. La domanda di gas dovrebbe poi diminuire leggermente il prossimo anno, poiché il nucleare e l'idroelettrico più forti ridurranno

il fabbisogno di gas per la produzione di energia elettrica), i clienti residenziali e commerciali adeguare il consumo di energia a prezzi più elevati, anche con politiche di tutela dell'accessibilità economica. Il gas naturale ha rappresentato il 24,3% dell'attuale domanda di energia primaria in Europa nel 2021; per l'Italia, i Paesi Bassi, Ungheria e Regno Unito, questo era più di un terzo, mentre Francia, Svezia e per ora la Polonia è molto meno dipendente dal gas. Il gas per la conversione in energia (gas-to-power) rappresenta circa il 30% della domanda e, in base a movimenti nel 2022, il report non prevede un calo della domanda nonostante i prezzi elevati. Dal 2024, la domanda dovrebbe diminuire gradualmente con l'accelerazione delle installazioni di pompe di calore e la sostituzione delle fonti rinnovabili gas-to-power, al netto dei ritiri di carbone e nucleare. Da marzo a settembre 2022, eolico e solare hanno generato 345 terrawattora di elettricità in tutta l’Unione europea, risparmiando circa 70 miliardi di metri cubi di gas, circa 8 miliardi di metri cubi in più (+13%) rispetto allo stesso periodo del 2021.