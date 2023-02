L'Agenzia Internazionale dell'Energia, all'interno dell'Electricity Market Report 2023, parla di un aumento del 3 % annuo

Le fonti rinnovabili sono destinate a dominare la crescita dell'offerta di energia elettrica nel mondo nei prossimi tre anni. Insieme all'energia nucleare, riusciranno infatti a soddisfare la maggior parte dell'aumento della domanda globale fino al 2025, rendendo improbabile un aumento significativo delle emissioni di carbonio del settore energetico. Lo afferma l'Aie, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, all'interno dell'Electricity Market Report 2023.



I numeri della crescita

L'Aie prevede che la domanda elettrica crescerà in media del 3% all'anno nei prossimi 3 anni, contro una media del 2,4% negli anni prima della pandemia. Altri 2.493 terawattora di domanda saranno aggiunti nel 2025, portando la domanda globale fra 3 anni a 29.281 TWh. Sul lato dell'offerta, la crescita prevista della produzione di elettricità da rinnovabili in 3 anni è di 2.450 TWh (equivalenti al 98% della crescita della domanda). L’agenzia prevede che le fonti pulite saliranno da 8.349 TWh nel 2022 a 10.799 TWh nel 2025, superando come prima fonte di energia globale il carbone. La produzione elettrica di questo rimarrà stabile, da 10.325 TWh del 2022 a 10.217 TWh nel 2025. Stabile anche la generazione elettrica da gas, da 6.500 TWh a 6.522.



Il boom del nucleare

L'Aie prevede anche un aumento della produzione dal nucleare, guidata dall'Asia. Nuovi reattori in Cina e in India, insieme col riavvio dei reattori in Francia e Giappone, vedranno la generazione nucleare crescere di 302 TWh al 2025, da 2.684 TWh nel 2022 a 2.986 tre anni dopo. Più del 70% di questa crescita nei prossimi tre anni verrà da Cina, India e Sudest asiatico. Al 2025 dalla Cina verrà 1/3 della domanda globale di corrente, dall'Asia più della metà. Ma anche i paesi più sviluppati aumenteranno la domanda di corrente, per sostituire i combustibili fossili in settori come trasporti, riscaldamento e industria. "La crescente domanda di elettricità nel mondo punta ad accelerare, aggiungendo più del doppio dell'attuale consumo del Giappone nei prossimi tre anni - ha detto il direttore esecutivo della Iea, Fatih Birol -. La buona notizia è che le rinnovabili e il nucleare stanno crescendo abbastanza rapidamente per soddisfare quasi tutta questa fame ulteriore".