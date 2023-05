Per Piper Sandler il numero degli impianti di perforazione negli Stati Uniti è sceso di 26 unità nell'ultimo anno

La produzione statunitense di shale oil, ovvero l’olio di scisto che si estrae dalle rocce, potrebbe essere orientata al ribasso. A dirlo è un’analisi di Piper Sandler – leggiamo su Wall Steet Journal – secondo la quale sarebbe in calo il numero degli impianti di perforazione mettendo così sotto pressione l'insieme delle attrezzature necessarie per un lavoro di fratturazione idraulica, i cosiddetti spread frac.



Il calo delle spread frac

"Il numero degli impianti di perforazione negli Stati Uniti è sceso di 26 unità nell'ultimo anno", si legge nel documento, che aggiunge, che sebbene gli spread frac stiano mostrando una maggiore resilienza, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i produttori quotati in borsa non possono permettersi di abbandonare gli spread frac e rischiare che i loro profili di produzione diventino negativi".



L’ostilità di Biden

Piper Sandler aggiunge che, per quanto la colpa del calo della produzione petrolifera statunitense possa essere attribuita a un'amministrazione Biden "ostile", "la tendenza emergente è che la qualità e la quantità delle scorte dell'industria petrolifera statunitense si stiano deteriorando".