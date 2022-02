Oiltanking ha confermato di essere stata vittima di un’aggressione ai danni dei suoi sistemi informatici

La giustizia tedesca ha aperto un'indagine sull’attacco informatico ai terminali petroliferi nel Paese. Lo ha annunciato all'agenzia di stampa Afp la procura di Amburgo, mentre fatti simili sono stati osservati in Belgio. "Il punto di partenza della procedura è stata una denuncia penale presentata da un'azienda vittima di un attacco ransomware", ha spiegato la procura.



Ridotta la fornitura

La società tedesca di logistica petrolifera Oiltanking è stata bersaglio di un attacco da parte di hacker che è stato scoperto la scorsa settimana; lo ha annunciato la società stessa, basata ad Amburgo. Attualmente si sta lavorando per risolvere il problema e determinare l'entità del danno. L'azienda collabora anche con specialisti esterni e con le autorità. Dell'attacco è stata data notizia inizialmente dal quotidiano Handelsblatt, secondo il quale Oiltanking ha notificato ai suoi partner commerciali che tutti i sistemi di carico e scarico dell'azienda erano interessati, rendendo impossibile il carico delle navi cisterna. Sono state pertanto ridotte la fornitura ai clienti, che includono distributori di benzina e la compagnia petrolifera Shell.



Richiesto denaro per il ripristino?

Secondo fonti del settore, non vi è alcun rischio di un'interruzione completa dell'approvvigionamento di carburante in Germania, poiché ci sono un totale di 26 società attive sul mercato. Ruediger Trost, della società di sicurezza Internet F-Secure, ha reso noto che l'attacco informatico sarà probabilmente accompagnato da una richiesta di denaro in cambio di un codice per ripristinare il sistema. "Potrebbero quindi volerci ancora diversi giorni, forse anche settimane, prima che tutto funzioni di nuovo normalmente", ha detto.