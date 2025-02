Secondo il Comune di Crotone la compagnia petrolifera dal 2016 deve quasi 3,2 milioni, ma l’esito dei giudici inciderà anche sugli altri giudizi per un totale di oltre 8 milioni di euro. Intanto, dalle royalty del metano arriveranno ai crotonesi 4,5 milioni già disponibili per un totale di oltre 12 milioni, con la previsione di nuovi potenziamenti delle estrazioni

I giacimenti non piacciono finché non portano soldi. Ed è tempo di decisioni definitive per il contenzioso che divide l’Eni e il Comune di Crotone, il quale ha chiesto al colosso petrolifero di pagare l’Imu legata alla presenza in mare delle piattaforme Luna A, Luna B e Hera Lacinia Beaf che estraggono il metano al largo delle coste calabresi.

La Corte di Cassazione – leggiamo sulla Gazzetta del Sud - ha fissato per il 12 marzo l’udienza che non solo servirà a definire il braccio di ferro tributario sull’imposta municipale del 2016 pari a quasi 3,2 milioni di euro che viene rivendicata dall’ente. L'esito del procedimento inciderà a cascata anche sugli altri giudizi ancora pendenti centrati sugli accertamenti emessi dal Municipio per incassare l’Imu degli anni 2017-2018-2019 per un ammontare di oltre 8 milioni di euro.

L’Eni spera di annullare la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria secondo cui il fondo marino – si legge nella sentenza – il quale appartiene al demanio dello Stato e il diritto al suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione e per questo motivo, tutti i fabbricati che si trovano sul territorio nazionale sono imponibili e soggiacciono al pagamento dell’imposta immobiliare. Diversa la posizione dell’Eni, poiché le piattaforme sono fuori dal territorio del comune, il quale si ferma alla battigia e non ricomprende il mare, che è demanio.



Fiume di royalty

Intanto, per il periodo di estrazione dal 2019 al 2023, sono disponibili 4,5 milioni di euro che il comune di Crotone che utilizzerà per vari ambiti: verde pubblico, pulizia di fossi e canali, igiene urbana, sviluppo delle attività economiche del centro storico e del settore turistico.

Nei progetti di spesa dell'amministrazione del sindaco, Vincenzo Voce, c'è anche la tranche per l'anno in corso derivante dall'accordo siglato con Eni nel 2022 (pari a 16,75 milioni di euro), per il potenziamento dell'estrazione di gas. “Nel 2025 – ha spiegato il vicesindaco Sandro Cretella – sono previsti interventi per 2,270 milioni di euro: 1,2 milioni per la riqualificazione viaria, 800mila per la riqualificazione di beni comunali, 100mila euro per opere artistiche e 170mila euro per marketing e comunicazione”.