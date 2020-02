Rosneft Trading, che ha legami con il presidente venezuelano Maduro, è l’obiettivo delle ultime misure di Trump

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’adozione di una serie di sanzioni contro una controllata del colosso petrolifero statale russo Rosneft per i continui scambi commerciali con il Venezuela, a dispetto del tentativo di Washington di togliere dal potere il presidente Nicolas Maduro. I funzionari dell'amministrazione del presidente Donald Trump hanno dichiarato che la Rosneft Trading SA e il vicepresidente di Rosneft Didier Casimiro sono gli obiettivi delle ultime misure.



Un funzionario ha definito la Rosneft Trading SA "il principale colpevole" nell'aiutare Maduro a sfuggire all'effetto delle sanzioni economiche statunitensi. Questo "è un messaggio per dire che non staremo pigramente in attesa mentre entità straniere, extra-continentali o di altro tipo aiutano il regime di Maduro a mantenere e sostenere la sua repressione", ha detto ai giornalisti.



Guaidò: una vittoria - L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha definito "una vittoria" le nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti. "La compagnia petrolifera russa Rosneft Trading S.A. è stata sanzionata per essere complice della dittatura”. "Chiunque supporti il dittatore, chiunque sia e da qualunque parte provenga, deve pagarne le conseguenze", ha aggiunto. "Chi collaborerà con la democrazia sarà il benvenuto". Dall'anno scorso, l'amministrazione Trump ha approvato diverse sanzioni che hanno colpito lo stesso Maduro, sua moglie Cilia Flores e alcuni dei loro più stretti funzionari, come Tarek El Aissami, vicepresidente dell'area economica.



Rosneft: nel 2019 utile netto gruppo +29% - Il gruppo petrolifero russo Rosneft ha chiuso il 2019 con un forte aumento dell'utile netto, che si è attestato a 708 miliardi di rubli (circa 10,3 miliardi di euro al tasso attuale), in crescita del 29% rispetto al 2018. Nel quarto trimestre dell'anno, l'utile è aumentato di quasi il 50% a 158 miliardi di rubli. Nel 2019, il fatturato è aumentato del 5,3% a 8,676 miliardi di rubli mentre l'utile operativo (ebitda) è aumentato dell'1,2% a 2,105 miliardi di rubli.