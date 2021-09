Con lo stop all’ultimo distributore in Nord Africa si chiude un’epoca che ha prodotto un milione di morti premature per malattie cardiache, ictus e cancro all’anno

Anche l'ultima stazione di servizio in Algeria ha smesso di erogare benzina al piombo, ponendo così fine in tutto il mondo all'utilizzo di un carburante altamente dannoso per la salute.



Un disastro sanitario

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'uso del piombo-tetraetile come additivo alla benzina per migliorare le prestazioni del motore, introdotto nel 1922, è stato "un disastro per l'ambiente e la salute pubblica". La benzina con piombo provoca infatti malattie cardiache, ictus e cancro. Colpisce anche lo sviluppo del cervello umano, specialmente nei bambini. Gli studi stimano che arrivi a ridurre da 5 a 10 punti il quoziente intellettivo.



Stop a un miliardo di morte premature

"Fermare l'uso di benzina al piombo impedirà più di un milione di morti premature per malattie cardiache, ictus e cancro ogni anno e farà risparmiare 2.450 miliardi di dollari all'anno", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "Oggi celebriamo un'importante pietra miliare per il multilateralismo: il culmine di uno sforzo globale unito per liberare il mondo dal piombo nella benzina, una grave minaccia per la salute umana e planetaria", ha detto ancora Guterres, sottolineando che è necessario riformare i nostri sistemi energetici, alimentari e finanziari "per creare un mondo di pace che funzioni con la natura, non contro di essa".