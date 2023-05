La bozza dice che dall’entrata in vigore del decreto l’autorizzazione per la costruzione o per l’esercizio di rigassificatori galleggianti sarà rilasciata dal Commissario di Governo

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze per la realizzazione di nuovi rigassificatori galleggianti. Lo prevede una bozza del decreto Alluvioni presa in visione dall’agenzia Public Policy.

Entro 200 giorni

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, stabilisce ancora la bozza, l’autorizzazione per la costruzione o per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza.