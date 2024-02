Nel 2023 la compagnia controllata da EDF ha realizzato un ebitda record a 1.808 milioni di euro in crescita del 71% e utile a 515 milioni di euro

Edison chiude il 2023 con una decisa crescita di tutte le attività di business e consegue il rating Esg da Sustainalytics che ne conferma l’attenzione alle tematiche di sostenibilità. Lo ha ratificato il cda che ha esaminato il bilancio di fine anno.



Ricavi e margini

Il gruppo Edison chiude l’esercizio 2023 con ricavi di vendita pari a 18.436 milioni di euro da 30.309 milioni di euro del 2022. La riduzione è ascrivibile, in particolare, alla filiera attività gas che ha riportato ricavi in flessione del 47,8% a 12.132 milioni di euro, in conseguenza dell’evoluzione dello scenario prezzi e della contrazione dei volumi di vendita. Stessa dinamica si osserva per la filiera energia elettrica con ricavi in diminuzione del 16,1% a 8.335 milioni di euro, per effetto soprattutto della minor produzione termoelettrica (-9,3%). Molto positivo l’apporto delle rinnovabili con la produzione idroelettrica che cresce del 63,4% anno su anno, e quella eolica e fotovoltaica che nel complesso registrano un incremento della produzione del 14,7%, grazie all’entrata in esercizio di nuovi impianti, alla maggiore ventosità e a una variazione di perimetro avvenuta a luglio 2022 (acquisizione Winbis Srl e Cerbis Srl). Il Margine operativo lordo (Ebitda) mette a segno una robusta crescita del 71% a 1.808 milioni di euro da 1.056 milioni di euro nel 2022, grazie alla buona performance di tutte le aree di business. Particolarmente positivo il contributo alla marginalità delle attività rinnovabili, con l’idroelettrico che nel 2022 aveva risentito di un’idraulicità fortemente inferiore alle medie storiche, e delle attività di compravendita di energia rinnovabile, anche a medio-lungo termine con soggetti terzi. Il risultato operativo (Ebit) si è attestato a 796 milioni di euro da 556 milioni di euro del 2022. Sul risultato hanno inciso ammortamenti e svalutazioni per 460 milioni di euro e oneri netti relativi alle attività di rigenerazione territoriale nelle aree degli stabilimenti ex Montedison per 508 milioni di euro, anche in relazione all’accordo concluso con Eni a fine luglio.



Utile, indebitamento e rating Esg

Il gruppo Edison archivia l’esercizio 2023 con un utile di 515 milioni di euro rispetto all’utile per 151 milioni di euro del 2022, su cui gravava un tax rate pari al 74% per l’effetto dell’applicazione dei decreti “extra-profitti”. L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2023 registra un saldo a credito di 160 milioni di euro, rispetto a un debito pari a 477 milioni di euro al 31 dicembre 2022, per effetto principalmente della significativa generazione di cassa dettata dai robusti risultati della gestione operativa. Un risultato questo che colloca il gruppo nella posizione migliore per il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici sul fronte della sicurezza e della transizione energetica. A riconoscimento dell’impegno del gruppo nella gestione e monitoraggio degli aspetti ambientali, sociali e di governance nell’ambito delle proprie attività, Edison ha ottenuto a fine 2023 il rating Esg da Sustainalytics con un punteggio pari a 24,9, che, sulla base della metodologia adottata, attribuisce alla società un indice di “rischio medio” e ne conferma il forte livello di controllo nella gestione dei rischi Esg, collocando Edison nel primo terzo delle utility valutate a livello mondiale dalla società di rating del gruppo Morningstar.



Cedola e dividendo

La proposta del Cda per gli azionisti è di corrispondere: a ciascuna azione ordinaria un importo unitario complessivo pari a 0,075 euro; a ciascuna azione di risparmio un importo unitario complessivo pari a 0,105 euro per azione, che tiene conto della maggiorazione, sulla sola distribuzione degli utili, spettante a questa categoria di azioni. Il dividendo e le riserve indicate saranno messi in pagamento mercoledì 24 aprile 2024, con data stacco cedola lunedì 22 aprile 2024 e record date martedì 23 aprile 2024 per entrambe le categorie di azioni.



Previsioni

In considerazione dell’attuale contesto di mercato caratterizzato da un’elevata incertezza economica, geopolitica e da uno scenario prezzi di gas ed elettricità in flessione, il gruppo Edison prevede comunque per il 2024 un livello minimo di Ebitda di 1,5 miliardi di euro.