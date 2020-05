Tutti i consiglieri si impegnano a donare il 15% della loro remunerazione per l’anno in corso a sostegno di iniziative di solidarietà per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Sono stati confermati gli amministratori delegati di Enel e Eni. Francesco Starace conserva il posto di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione che si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Michele Crisostomo. Il Consiglio di Enel ha inoltre confermato “l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente il ruolo di supervisione sulle attività di audit di impulso e supervisione sull’applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione, nonché l’incarico di intrattenere, d’intesa e in coordinamento con l’Amministratore Delegato, rapporti con organi istituzionali e autorità”. All’Amministratore Delegato sono stati attribuiti, in linea con l’assetto precedente, “tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze”.



Su invito del Presidente, tutti i Consiglieri di Amministrazione hanno assunto l’impegno di donare il 15% della remunerazione loro spettante in tale qualità per l’anno in corso a sostegno di iniziative di solidarietà per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Tale impegno, analogo a quello già annunciato dal medesimo Presidente, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale e dal top management a diretto riporto di quest’ultimo, si inserisce nell’iniziativa di crowdfunding annunciata da Enel lo scorso 15 aprile, intesa a supportare alcune associazioni del terzo settore particolarmente attive nel sostegno delle persone più colpite dall’emergenza sociale causata dal COVID-19.



Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha invece nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale Claudio Descalzi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge. Il Consiglio ha altresì confermato il ruolo centrale della Presidente, Lucia Calvosa, nel sistema dei controlli interni, riconoscendole, in particolare, le attribuzioni del precedente Presidente in materia, tra cui la gestione del rapporto gerarchico del Responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del Consiglio.

Bond Eni - Eni ha lanciato tra l’altro due emissioni obbligazionarie a tasso fisso del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro con durata di 6 e 11 anni. Le emissioni sono state collocate sul mercato degli Eurobond nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. Il prestito obbligazionario della durata di 6 anni ha un ammontare di 1miliardo di euro, paga una cedola annua dello 1,250%.