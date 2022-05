EBIT adjusted: 5,19 miliardi di euro, +300% rispetto a un anno fa. Il settore Exploration & Production ha mostrato un utile operativo adjusted in rialzo: +21% rispetto al quarto trimestre del 2021

I conti del primo trimestre per Eni hanno mostrato un balzo dell’utile netto, che vale oltre i 3 miliardi di euro. I prezzi elevati delle commodity hanno spinto il profitto e il risultato, accolto con soddisfazione dai vertici, ha superato di gran lunga il dato dei 270 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Lo si apprende dalla presentazione dei dati di marzo del gruppo energetico.



I dati principali

Nello specifico, l’utile netto aduste è di 3,270 miliardi di euro; utile per azione: 0,91 euro; EBIT adjusted: 5,19 miliardi di euro, +300% rispetto al primo trimestre 2021; flusso di cassa netto da attività operativa: 3,098 miliardi di euro; investimenti (tecnici e in partecipazioni) netti: 1,617 miliardi di euro. Da evidenziare l’ottima performance del settore E&P (Exploratione & Production), che ha registrato un Ebit adjusted di € 4,38 miliardi, con un aumento di € 3 miliardi rispetto al primo trimestre 2021, “dovuto alla capacità di catturare il rilevante aumento dei prezzi di realizzo delle produzioni equity (+70% in media). La produzione di idrocarburi del trimestre è stata di 1,65 milioni di boe/g, livello coerente con la guidance dell’anno.”



Gas e LNG

Anche nel GGP (Global gas and Lng portfolio) i risultati sono stati positivi. L’Ebit adjusted è stato pari a € 0,93 miliardi, “rispetto al breakeven del primo trimestre 2021, sostenuto dalla crescita delle vendite, dai migliori risultati del business internazionale del GNL nel contesto di un robusto scenario prezzi, e dall’ottimizzazione dei margini sfruttando la flessibilità del portafoglio di approvvigionamento gas.”



Esplorazione e produzione

Il settore Exploration & Production ha mostrato un utile operativo adjusted in rialzo: +21% rispetto al quarto trimestre del 2021 e +218% rispetto al primo trimestre 2021, al livello di €4.381 milioni. In evidenza, il prezzo di riferimento del Brent che è incrementato del 27% (+67% rispetto al primo trimestre del 2021) e ha dato la spinta. Il settore ha registrato anche un utile netto adjusted in rialzo a €2.920 milioni, con un aumento di €2,2 miliardi rispetto a €730 milioni del primo trimestre 2021, “grazie alla cattura dello scenario prezzi.” Ottima la performance del segmento Global Gas & LNG Portfolio, con un utile operativo adjusted di €931 milioni, molto più forte rispetto al primo trimestre grazie a vendite in crescita, prezzi più elevati e uno scenario di business globale del Gnl in forte espansione.



Spiccano gli accordi anti-Russia

Nella presentazione della trimestrale Eni, Descalzi ha elencato i traguardi raggiunti nel periodo in esame, tra i quali spiccano gli accordi con Algeria, Egitto e Congo, e un altro ancora in Angola, che rafforzano ulteriormente le attività congiunte con le società di stato locali con l’obiettivo di promuovere maggiori flussi di export di gas naturale a beneficio dell’Italia e dell’Europa ma anche la quotazione della consociata upstream norvegese, Vår Energi (Eni ne detiene il 64%).