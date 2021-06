Nonostante le raccomandazioni di segno opposto dell'Aie, Oslo lascia la porta aperta alla ricerca di esplorazioni

La Norvegia intende continuare a puntare per qualche decennio sull'energia fossile, lasciando la porta aperta a nuovi progetti di esplorazione. Il governo del più grande produttore di idrocarburi dell'Europa occidentale indica con chiarezza nel suo libro bianco sul futuro energetico del paese di voler assegnare ai colossi del settore nuovi permessi per esplorazioni in aree di potenziale interesse. Una posizione, questa, che va contro le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie), la quale di recente ha esortato il mondo intero ad accantonare da ora in poi ogni nuovo progetto esplorativo per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, come stabilito dall’Accordo di Parigi.



Produzione redditizia

"Forniremo energia al mondo finché ci sarà domanda - ha dichiarato il ministro del petrolio e dell'energia Tina Bru in conferenza stampa - . Il governo manterrà quindi una politica petrolifera che faciliti la produzione redditizia di petrolio e gas nel quadro della politica climatica norvegese e dei nostri obiettivi climatici". La Norvegia punta a conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas serra con gli interventi governativi contro la deforestazione nelle regioni tropicali e con il sempre maggiore utilizzo di auto elettriche nel paese. Il governo di Oslo mira a ridurre le emissioni di gas serra tra il 50 e il 55% entro il 2030, per poi avvicinarsi alla carbon neutrality nel 2050.



Lavoro per 200mila

Il petrolio rimane oggi la principale fonte di ricchezza del paese: pesa per il 42% delle sue esportazioni e dà lavoro a 200mila persone. Il petrolio ha inoltre permesso al paese di far gonfiare gli asset nel suo fondo sovrano, il più grande del pianeta, a circa 1.125 miliardi di euro. Nei giorni scorsi il governo ha invitato i colossi energetici a presentare manifestazioni di interesse per nuove esplorazioni offshore.