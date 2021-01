Il segretario generale delle Nazioni Unite ricorda che la strada verso la decarbonizzazione comporterà però anche la perdita di posti di lavoro tradizionali

”La transizione verso l'energia pulita creerà 18 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030. Ma ci sarà anche un'inevitabile perdita di occupazione”. Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres (nella foto), evidenziando che la necessaria strada verso la decarbonizzazione non potrà non avere costi umani. Per questo Guterres invita a prevedere sostegni per i lavoratori colpiti come ”protezione sociale e riqualificazione in modo che la transizione sia giusta”.



Discorso storico

Nelle scorse settimane Guterres ha pronunciato alla Columbia University di New York uno storico e profondo discorso sul cambiamento climatico, segnando l’inizio di un mese d’azione per il clima, culminato con il vertice del 12 dicembre scorso per il quinto anniversario dell’accordo di Parigi. “L’umanità sta dichiarando guerra alla natura – ha detto – . La natura sta reagendo, con forza e furia crescenti, alla cattiva gestione dell’ambiente da parte dell’umanità. Si allargano i deserti ed ogni anno perdiamo 10 milioni di ettari di foreste, mentre gli oceani sono soffocati dai rifiuti di plastica e l’anidride carbonica che assorbono sta acidificando i mari. Questo è un suicidio”.



L’invito all’India

Nei mesi scorsi il segretario dell’ONU aveva esortato l’India, uno dei Paesi che inquinano di più, ad abbandonare rapidamente e permanentemente l’energia a carbone, nonostante il suo bisogno di fonti a basso costo. Per Guterres, l’uso del carbone deve essere gradualmente eliminato, i sussidi ai combustibili fossili devono terminare e occorre rinunciare a nuove centrali elettriche a carbone. “L’uso del carbone significa beni bloccati e non ha alcun senso commerciale: il settore del carbone sta scomparendo. L’India può diventare una vera superpotenza globale nella lotta al cambiamento climatico se accelera il suo passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili“.