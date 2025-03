Il giacimento è di Gas Plus attraverso la Società padana energia con una partecipazione del 66,5%. Nel giacimento AleAnna ha una partecipazione operativa del 33,5%, che ha un accordo di vendita del gas estratto alla Shell.

Al via la produzione dal giacimento di Longanesi, nella Provincia di Ravenna e l’adduzione del gas alla rete nazionale Snam. Lo ha reso noto il produttore Gas Plus, operatore attraverso la controllata Società padana energia. Le riserve producibili del giacimento sono stimate in 1.100 milioni di metri cubi. La società ha precisato che è in corso l’assestamento produttivo degli impianti, finalizzato alla successiva portata a regime della produzione.



Il ruolo di AleAnna

Nel giacimento AleAnna, che detiene una partecipazione operativa del 33,5% nel giacimento, insieme all’operatore Società padana energia con una partecipazione del 66,5%, ha completato la costruzione, il collaudo e la messa in servizio delle infrastrutture necessarie come pozzi, condutture e impianti.

Tecnologie sismiche 3D avanzate sono state utilizzate per sviluppare i primi cinque pozzi, che si prevede avranno tassi di declino moderati e contribuiranno a un profilo ebitda stabile per l’azienda.

In dicembre AleAnna ha annunciato un accordo pluriennale di vendita di gas con Shell Energy Europe per la sua quota della produzione di Longanesi, sottolineando il contributo previsto del giacimento al mercato energetico europeo. Gli executive Bill Dirks e Marco Brun (già country magager Italia della Shell) hanno sottolineato l’importanza strategica dell’avvio del giacimento di Longanesi, evidenziando il suo ruolo nel rafforzare la sicurezza energetica dell’Italia e nel sostenere la transizione dell’Europa verso l’energia sostenibile. Hanno anche notato l’impegno di AleAnna nell’utilizzo di tecnologie avanzate e investimenti strategici per fornire soluzioni energetiche sicure, affidabili e più pulite. AleAnna ha assicurato un contratto pluriennale per fornire gas naturale dal suo Campo Longanesi in Italia a Shell Energy Europe.