Si chiama Arash in Iran e Dorra in Kuwait e Arabia Saudita, ma è lo stesso giacimento di gas presente nel Golfo Arabo e dopo che Teheran ha reso noto di prepararsi ad iniziare le operazioni di perforazione si sono scatenate la reazione dei Paesi vicini che rivendicano pieni diritti sul campo già dagli anni ‘60. La disputa su questo giacimento in realtà risale a quei tempi: il Kuwait accordò allora una concessione alla Anglo-Iranian Petroleum, poi entrata a far parte della BP, mentre l'Iran diede una concessione alla Royal Dutch/Shell, dando l’avvio al contenzioso.



Le reazioni

Il giacimento "appartiene congiuntamente al Regno dell'Arabia Saudita e allo Stato del Kuwait, e solo loro ne hanno tutti i diritti", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita Spa citando una fonte dal Ministero degli Affari Esteri. Il giacimento - ricorda la Afp - contiene riserve sfruttabili stimate in 220 miliardi di metri cubi e gran parte del giacimento si trova al confine marittimo tra i due Paesi del Golfo Arabo. Reagendo all'annuncio dell'Iran, il Kuwait ha nuovamente invitato Teheran a negoziare sul campo, mentre il ministro del Petrolio kuwaitiano Saad Al-Barrak si è detto "sorpreso" dalle intenzioni iraniane, che "contrastano i principi fondamentali delle relazioni internazionali". Nei fatti, le due concessioni si sovrappongono in parte nel giacimento a gas. Nel marzo 2022 è stato firmato un accordo sullo sfruttamento congiunto tra Kuwait e Arabia Saudita, definito "illegale" da Teheran. Si spera ora che la ripresa del contenzioso non deteriori il miglioramento dei rapporti diplomatici nella regione, segnato dal ripristino dei legami tra Arabia Saudita e Iran, dopo sette anni di rottura, che avevano alimentato le speranze di una riduzione delle tensioni tra questi due Paesi.