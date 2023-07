L’annuncio della compagnia DNO. Il giacimento conterrebbe tra 120 e 230 milioni di barili di petrolio

Scoperto un giacimento di gas naturale nel Mare del Nord che potrebbe essere la più grande scoperta nel paese da dieci anni. Il giacimento, secondo quanto annunciato dalla compagnia petrolifera norvegese DNO, conterrebbe tra 120 e 230 milioni di barili di petrolio. Se fosse confermata la previsione di un dato medio che si aggira sui 175 milioni, si tratterebbe della più grande scoperta sulla piattaforma continentale norvegese dal 2013.



Il dono perpetuo

“La Norvegia è un dono perpetuo”, ha commentato l’amministratore delegato del gruppo, Bijan Mossavar-Rahmani. Nonostante l’emergenza climatica, la Norvegia, che lo scorso anno è diventata il maggior fornitore di gas in Europa dopo la guerra in Ucraina, fatica a rompere la dipendenza dagli idrocarburi che ne hanno fatto la fortuna. Il mese scorso Oslo, con disappunto degli ambientalisti, ha approvato 19 progetti che riguardano petrolio e gas (apertura o estensione di giacimenti, investimenti volti ad aumentare il tasso di recupero degli idrocarburi, ecc.) per un valore complessivo di oltre 17 miliardi di euro. Poiché il Mare del Nord è già stato ampiamente sfruttato, le scoperte importanti sono diventate più rare negli ultimi anni.

Il giacimento scoperto rimane in tutti i casi di dimensioni limitate se confrontati con altri giacimenti norvegesi come i colossi Statfjord, Ekofisk, Johan Sverdrup o persino Troll, le cui riserve superano i 3 miliardi di barili di petrolio equivalente.