Seconda l’azienda, la decisione ripristina un quadro normativo più sicuro ed equo per gli investimenti strategici nel settore

Il Tribunale amministrativo regionale di Roma, dopo l'udienza tenutasi il 23 gennaio 2024, ha emesso l'8 marzo una decisione a favore dell’accoglimento della richiesta presentata da Energean e diversi altri operatori di settore, annullando il cosiddetto piano Pitesai - una legge entrata in vigore nel febbraio 2022 che istituiva un nuovo quadro di vincoli contro le attività di ricerca e d estrazione di gas e petrolio, limitando fortemente le aree idonee per tali attività e imponendo nuove restrizioni anche sui permessi esistenti.



Un quadro normativo equo

“La sentenza – si legge in una nota Energean - ripristina un quadro normativo più sicuro ed equo per gli investimenti strategici nel settore della ricerca e coltivazione di gas e petrolio in Italia. Particolarmente importante per l'Italia e per l'industria italiana, questa decisione potrebbe aiutare a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico italiano, specie di gas. Come dimostrato in numerosi altri paesi - anche del bacino del Mediterraneo - dove Energean è attiva, un consolidamento della produzione nazionale interna comporta, infatti, chiari benefici con importanti ricadute socioeconomiche”.



Moderato ottimismo

“Siamo e rimaniamo un importante investitore nei progetti italiani di produzione di gas - si legge nel comunicato - non ultimo il vitale progetto Cassiopea al largo della Sicilia. Accogliamo con moderato ottimismo questa sentenza, pronti a considerare ulteriori opzioni per gli investimenti del gruppo in Italia. Di particolare interesse sono, infatti, le aree offshore che potrebbero alimentare incoraggianti campagne di ricerca di nuovi giacimenti- in un paese con riserve minerali comprovate, una geologia a noi ben nota e un facile accesso al mercato - da realizzarsi con le più nuove e avanzate tecnologie e ridotti impatti, il tutto sempre nel rispetto dell’ecosistema e delle normative vigenti”.