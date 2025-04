I link ai documenti dei sette gruppi di lavoro della Pnns che vanno dagli scenari, alle tecnologie fino ai rifiuti, coordinati dal presidente Enea Franco Dialuce e dall’ad di Rse Franco Cotana.

Sono stati pubblicati i rapporti conclusivi della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns), presentata a Roma dal ministro Gilberto Pichetto, la quale ha concluso le attività a ottobre 2024, con la finalizzazione dei rapporti conclusivi di sette gruppi di lavoro.



I lavori

La Pnns ha operato come un gruppo di studio, raccordo e coordinamento dei principali stakeholder italiani nel settore nucleare (enti di ricerca, università, imprese, associazioni di categoria) suddiviso in sette gdl coordinati dal presidente dell’Enea Gilberto Dialuce, e dall’amministratore delegato di Rse, Franco Cotana. I coordinatori hanno riferito periodicamente al capo della segreteria tecnica del ministro sui lavori svolti e i risultati ottenuti.

I gdl tematici hanno avuto le seguenti denominazioni e competenze:

gdl 1 “Contesto, scenari e prospettive”;

gdl 2 “Tecnologie di fissione”;

gdl 3 “Tecnologie di fusione”;

gdl 4 “Sicurezza e prevenzione, quadro normativo, certificazione”;

gdl 5 “Rifiuti e decommissioning”;

gdl 6 “Formazione ed educazione”;

gdl 7 “Aspetti trasversali (Ambiente, accettabilità sociale, comunicazione, altro)”.



Obiettivi e roadmap

La Pnns ha avuto l’obiettivo prioritario di sviluppare linee-guida e una roadmap, con orizzonte 2050, al fine di consentire al ministero di definire un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell’utilizzo dell’energia nucleare in Italia attraverso le nuove tecnologie nucleari sostenibili in corso di sviluppo, con i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, in particolare nel settore degli Small modular reactor (Smr), dei microreattori e degli Advanced modular reactor (Amr) di IV generazione, nonché della fusione nucleare nel lungo termine.

La Pnns ha operato nella prospettiva della decarbonizzazione dei sistemi energetici e produttivi al 2050, in un’ottica di affiancamento e sostegno dell’energia nucleare alla sempre maggiore penetrazione nel mix energetico delle energie rinnovabili non programmabili.

Inoltre, la Pnns ha considerato il ruolo delle tecnologie nucleari ai fini dell’ottimizzazione del funzionamento dei sistemi elettrici, per accrescere la sicurezza e la sostenibilità degli approvvigionamenti di energia e rafforzare le opportunità di crescita della filiera industriale nazionale attualmente operante nel settore.

Dalle attività della Pnns non sono derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I sette rapporti conclusivi, sotto allegati, si configurano come risultati dei singoli gruppi di lavoro, e sono aggiornati a ottobre 2024, data di chiusura dei lavori della Pnns.



Che cosa contengono

La pubblicazione dei rapporti, e dei relativi allegati, è integrale, fatte salve alcune informazioni che sono state indicate come sensibili ovvero non divulgabili da parte dei soggetti partecipanti alla Pnns (ad es. informazioni di carattere riservato in materia di tecnologie, proprietà intellettuale e dati di rilevanza economica di imprese o comunque soggette a clausole di riservatezza stipulate con terzi).

Tali rapporti conclusivi rappresentano, ciascuno per lo specifico tema trattato, un importantissimo corpus di informazioni tecnico-scientifiche che potrà essere utilizzato dal ministero, ferma restando l’autonomia di valutazione, nell’ambito dei futuri sviluppi sull’utilizzo dell’energia nucleare in Italia.



