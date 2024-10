Secondo il colosso ceco Mozyli potrebbe trovarsi nelle vallate del cuneese della Valle Stura, la Val Grana e la Val Maira. Coinvolti i sindaci della zona e interrogazione in Consiglio regionale

Il Piemonte potrebbe disporre in futuro nel proprio sottosuolo di un giacimento di uranio. Importanti quantità di questo minerale, strategico per la tecnologia nucleare e più in generale per gli equilibri mondiali, si troverebbero nelle vallate del cuneese della Valle Stura, la Val Grana e la Val Maira. Mozyli, un colosso ceco del settore, ha già richiesto il permesso di indagare.



Il polverone

La vicenda è – come accade in questi casi - approdata in consiglio regionale, sollevando un gran polverone. La questione avrebbe dovuto essere affrontata con una certa discrezione, almeno in questa prima fase, per evitare ogni allarmismo. Una fuga di notizie ha tuttavia reso nota una riunione dei sindaci di 11 comuni delle tre vallate interessate, riunione che avrebbe invece dovuto svolgersi con una certa riservatezza. Da qui, la richiesta di chiarimenti, presentata in consiglio regionale di alcuni consiglieri del Pd. La questione è sicuramente delicata, tanto per la parte economica, legata all’eventuale estrazione di questo prezioso elemento, quanto per quella ambientale, con le associazioni del territorio già pronte a dare battaglia, anche in virtù della pericolosità di questo metallo.



L’uranio nel mondo

Attualmente, i principali giacimenti di questo minerale si trovano negli Stati Uniti e in alcuni Stati dell’Africa Centrale, in particolare nel Congo. In tutto il mondo, tuttavia, sono state compiute e sono in corso rilevazioni per trovare nuovi giacimenti, quasi sempre, però, le ricerche si concludono con esito negativo. Insomma, di uranio ce n’è poco e le nazioni dotate di reattori nucleari o armi atomiche fanno a gara per accaparrarselo.