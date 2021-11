La pluripremiata compagnia Corey Baker Dance ha realizzato “Leaders of a New Regime” https://bit.ly/3k0eXSo nella wind farm di Falck Renewables

Danzare in cima alle turbine di un parco eolico delle Highlands: lo fa un gruppo di ballerini protagonisti di un cortometraggio, trasmesso anche alla Cop26, che intende così far conoscere il ruolo dell’eolico scozzese nella lotta al cambiamento climatico. La compagnia coinvolta è la pluripremiata Corey Baker Dance, che ha prodotto il cortometraggio “Leaders of a New Regime” https://bit.ly/3k0eXSo, della durata di quattro minuti, con nove ballerini che danzano intorno e sulle turbine eoliche, alte 120 metri, del parco eolico Millennium di Falck Renewables, nelle Highlands scozzesi. La colonna sonora del cortometraggio è stata prestata appositamente per il progetto da Lorde, artista neozelandese amica di Corey, e tratta dal suo nuovo acclamato album “Solar Power”. Il corto è stato proiettato, oltre che alla Cop26,anche al Global Leadership Foundation/United Nations Environment Programme film festival.



L’arte è centrale nel cambiamento climatico

Corey Baker ha detto: "Siamo entusiasti di proporre questo nuovo lavoro, che ha l’obiettivo di avvicinare le persone a uno dei temi della Cop26, l'energia rinnovabile. L'arte ricopre un ruolo centrale nel dialogo sul cambiamento climatico e sulle mosse che dobbiamo fare - individualmente e collettivamente - per salvare il nostro Pianeta. Esistono molti preconcetti sulle turbine eoliche. Ciò che ho voluto fare è mostrare la loro bellezza, la loro maestosità e creare un'opera che enfatizzasse il senso di armonia e compatibilità tra l'umanità, la natura e l'energia rinnovabile. In Leaders of a New Regime, vediamo i ballerini quasi come figli delle pale eoliche. Ho immaginato un luogo dove gli esseri umani vivono in armonia con l'energia rinnovabile e lavorano insieme con l'ambiente naturale e la tecnologia, per creare un mondo migliore. Il brano di Lorde si adattava perfettamente a questo tema.

I protagonisti

Corey Baker Dance è una pluripremiata compagnia di produzione che crea una gamma dinamica di lavori di danza per film, TV e teatro. La compagnia è rinomata per aver creato un ponte tra intrattenimento, accessibilità e arte “alta”. Mettere in collegamento il pubblico con l'ambiente, la natura e il cambiamento climatico è una parte importante del repertorio in continua crescita della Corey Baker Dance e del suo lavoro di sensibilizzazione. Tra gli altri lavori ci sono anche Antartide: The First Dance (Channel 4/The Space) girato nel continente antartico per celebrarlo. Si tratta del primo di tre film di danza con focus sull’ambiente; Spaghetti Junction, con ballerini del Birmingham Royal Ballet e dell’Hong Kong Ballet, girato sotto la famigerata intersezione autostradale di Birmingham, e Lying Together, con Hong Kong Ballet, girato in spazi verdi rurali e urbani di Hong Kong. Sia Spaghetti Junction che Lying Together sono stati trasmessi su BBC Culture in Quarantine nel maggio/giugno 2020, rispettivamente per la Giornata Mondiale della Terra e per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.