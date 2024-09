Lanciato in Laguna in occasione della Mostra del cinema, promuove la sostenibilità ambientale nel settore della settima arte. Perché anche i film inquinano

È stato presentato in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il nuovo Osservatorio Spettacolo e Ambiente, costituito per la promozione e integrazione della sostenibilità ambientale nel settore del cinema e dell’audiovisivo, del teatro e degli spettacoli dal vivo lungo tutta la loro filiera. Scopo dell’Osservatorio è il miglioramento della capacity building, sotto il profilo della sostenibilità ambientale, delle filiere dello spettacolo (cinema, audiovisivo, teatro e spettacoli dal vivo), attraverso una serie di attività formative, di reportistica e di convegnistica atta al trasferimento tecnologico e delle buone pratiche fra gli attori del settore: già nelle scorse settimane l’Osservatorio ha promosso e realizzato dei corsi di formazione gratuiti per teatri e cinema sostenibili in collaborazione con Isnova, con la campagna “Italia in Classe A” del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed Enea.



Il Green Drop Award

L’Osservatorio Spettacolo e Ambiente è un progetto finanziato da Next Generation Ue attraverso il ministero della Cultura e realizzato dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Lazio (che ne è capofila), dall’Associazione Italiana Teatri Privati e da Green Cross Italia, che promuove il Green Drop Award (nella foto, la conduttrice Tessa Gelisio alla premiazione di una passata edizione).