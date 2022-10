La sesta edizione dell’importante rassegna parte da Milano appuntamento al The Space Cinema Odeon mercoledì 19 ottobre

Al via il 19 ottobre dal The Space Cinema Odeon di Milano l’Ocean Film Festival Italia, l’edizione italiana dell’importante rassegna cinematografica Ocean Film Festival Australia, che dal 2014 presenta una selezione dei migliori film dedicati a temi ambientali, sportivi, culturali e naturalistici. La World Première della sesta edizione è affidata a Broken Breath, il documentario del regista Morgan Bertacca sul campione mondiale di apnea, medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici: Mike Maric. Broken Breath è prodotto da Mike Maric insieme a Y-40® The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, situata a Montegrotto Terme (Padova), che è stata al tempo stesso teatro delle riprese subacquee di Fabio Ferioli, nel ruolo anche di curatore della fotografia del documentario. Broken Breath sarà il primo film italiano tra i finalisti dell’Ocean Film Festival World Tour, un tour nazionale che toccherà 16 città, partendo proprio da Milano il 19 ottobre per proseguire lungo il territorio italiano fino al 28 novembre. Sette film, tra corto e mediometraggi, selezionati appositamente per il grande schermo.



Il respiro e l’equilibrio

Si dimentica troppo spesso che l’aria è la nostra prima fonte di nutrimento e la respirazione è l’atto che lo consente. Mike Maric, primatista mondiale di apnea e ricercatore, insegna alle persone a respirare, che siano campioni olimpionici o persone comuni. Questa è la storia di come ha iniziato a farlo. Nel 2005 Mike, al culmine del suo percorso di atleta, perde il suo migliore amico in un incidente in mare. Filippo era anche l’assistente più fidato di Mike durante le sue gare di apnea e la sua scomparsa prematura provoca nel campione una ferita molto dolorosa, tanto da spingerlo ad abbandonare l’agonismo. Mike entra in una crisi profonda. Viaggia tra le Hawaii e le Bahamas alla ricerca di una luce, inseguendo un contatto con la natura incarnata dal suo animale guida, il delfino, simbolo del ciclo vitale di morte e rinascita. Dall’incontro con questi meravigliosi mammiferi, Mike ritrova un nuovo e più profondo equilibrio. La sua formazione scientifica, unita all’esperienza di apneista, diventa stimolo per intraprendere un percorso di ricerca dell’apparato respiratorio. Nel giro di pochi anni, Mike mette a punto un metodo di allenamento del respiro e diventa coach di atleti olimpionici del calibro di Filippo Magnini, Federica Pellegrini, Arianna Errigo, Sara Cardin e Igor Cassina, tra gli altri, contribuendo a molti dei loro successi internazionali con gli allenamenti eseguiti in Y-40, la piscina con acqua termale più profonda del mondo.



I biglietti

I biglietti per le date in programma e per la serata inaugurale, che si svolgerà al The Space Cinema Odeon a partire dalle 20.00, e per la visione in anteprima del documentario, sono disponibili al link: https://oceanfilmfestival.vivaticket.it al prezzo di 15 € (più diritti di prevendita).



Link al Trailer https://www.youtube.com/watch?v=fxH-RnccZKc