La giunta comunale approva il programma che permetterà di realizzare modelli virtuali degli alberi e delle aree verdi cittadine, migliorando così la gestione dell’eco-patrimonio a disposizione di cittadini e turisti

Si chiama “Gemelli digitali” il programma cui ha aderito il comune di Siena. Obiettivo, come da delibera proposta dall’assessore all’Ambiente, Barbara Magi, gestire e valorizzare il verde urbano realizzando modelli digitali degli alberi e delle aree verdi cittadine, migliorando così la gestione del patrimonio arboreo, incrementando la biodiversità e monitorare da remoto lo stato di salute delle piante grazie a tecnologie innovative come la mappatura satellitare e i droni. Lo si apprende da una nota dell’amministrazione senese. «Il verde urbano rappresenta una risorsa cruciale per la qualità della vita nei centri abitati e per la sostenibilità delle nostre città», spiega l’assessore Magi. «Attraverso l’adesione a Gemelli digitali intendiamo utilizzare strumenti avanzati per garantire una gestione più efficiente e tempestiva delle aree verdi, per anticipare criticità e salvaguardare il nostro patrimonio ambientale. L’adozione di tecnologie di ultima generazione», aggiunge Magi, «ci permetterà di monitorare la salute del verde pubblico, intervenendo quando necessario e rendendo Siena una città più resiliente ai riscaldamenti climatici».



L’assessore: «Siena si pone così all’avanguardia»

L’adesione al progetto, si legge nell’atto, conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere soluzioni innovative per la tutela del paesaggio urbano, in linea con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, rispondendo così alle esigenze dei cittadini e dei flussi turistici sensibili alla sostenibilità.

«Con questo progetto – conclude l’assessore – Siena si pone all’avanguardia nella gestione del verde pubblico, investendo nella tutela dell’ambiente e della salute collettiva attraverso un approccio proattivo e orientato alla conservazione del paesaggio».

Nella foto, gli Orti dei Tolomei, una delle aree interessate dal monitoraggio.