Si tratta di Tersan Puglia di Modugno (Bari), società “rigenerativa” che ha conseguito la certificazione a valle di un percorso durato 18 mesi

Tersan Puglia, azienda italiana che opera a Modugno in provincia di Bari, è la prima azienda in Europa del settore del compostaggio di scarti organici a ottenere la certificazione B Corp, che valuta le performance aziendali in termini sociali, ambientali e di trasparenza.



Il riconoscimento

Attiva nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano, è una impresa “rigenerativa” che, nello svolgimento delle attività, restituisce al pianeta e agli stakeholder più valore economico, sociale e ambientale di quanto ne assorba. Ad attestarlo è la prestigiosa certificazione internazionale B Corp, ottenuta col punteggio di 98,8, di molto superiore a 80, soglia spartiacque tra le imprese con un modello economico rigenerativo (al momento le B Corp sono solo 8.090 nel mondo, circa 264 in Italia e 7 in Puglia) e le estrattive, che sottraggono più risorse economiche, ambientali e sociali di quelle che restituiscono.



Il percorso della certificazione

La società pugliese ha conseguito la certificazione a valle di un percorso durato 18 mesi durante il quale l’ente certificatore B Lab ha analizzato l’approccio e i risultati di Tersan Puglia in cinque diverse aree aziendali: ambiente, lavoratori, comunità, clienti e governance. È l’attenzione per l’ambiente, l’agricoltura e la sostenibilità a caratterizzare Tersan Puglia grazie alla circolarità del ciclo produttivo, che trasforma i rifiuti organici raccolti da 36 Comuni pugliesi in un biofertilizzante in grado di rivitalizzare il suolo e biometano (grazie all’impianto inaugurato nel 2022, il primo in Puglia di questo genere). “Il fatto di essere una B Corp, cioè un’azienda che nelle sue attività opera anche per il bene comune, ci inorgoglisce – rivela Leonardo Delle Foglie, amministratore delegato di Tersan Puglia. - Condividiamo il risultato con i nostri dipendenti, tutti coinvolti e motivati nell’affrontare questo impegnativo percorso che ha certificato il paradigma economico circolare e rigenerativo di Tersan. Un percorso di un anno e mezzo che solo poche volte (meno del 3%) si conclude positivamente”.



La storia

Tersan Puglia nasce nel 1974 grazie all’illuminazione del fondatore Silvestro Delle Foglie: trasformare i rifiuti organici in un fertilizzante naturale prezioso per l’agricoltura. Occorrono oltre vent’anni affinché il valore agronomico e ambientale del fertilizzante organico della società inizi a essere apprezzato sul mercato. Bio Vegetal - primo bio fertilizzante certificato Bioagricert in Puglia - attraverso il suo mix di microorganismi, aumenta la fertilità biologica del suolo e la performance qualitativa e quantitativa delle produzioni agricole. La società dispone di uno dei più moderni ed efficienti impianti di compostaggio industriale del sud Italia, in grado di offrire alla collettività un servizio prezioso, trasformando i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata in un prodotto utile e sempre più richiesto dagli operatori agricoli.