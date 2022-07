Lo rivela un’indagine Readly-YouGov in concomitanza con la pubblicazione del Bilancio di sostenibilità 2021 dell’Azienda svedese. La lettura di una rivista digitale si traduce in emissioni di gas serra inferiori dell'86%

Tra gli italiani è in crescita la consapevolezza dei temi ambientali, e - come emerge dalla recente indagine ISTAT sul Benessere Equo e Sostenibile - il cambiamento climatico è in testa alle preoccupazioni già a partire dalla giovanissima età.



L’indagine

La conferma arriva anche dall’indagine Readly-YouGov, secondo la quale l’82% degli italiani ritiene importante che le proprie abitudini di lettura siano il più rispettose possibile dell'ambiente e del clima. Questo si traduce nella scelta del digitale per il 27% dei lettori, che accede a riviste e giornali esclusivamente attraverso i dispositivi elettronici. Tuttavia, periodici e quotidiani cartacei non appartengono al passato, poiché il 60% possiede ancora un abbonamento via posta tradizionale.

In dettaglio, il 71% dei lettori di Readly ritiene che avere accesso a più pubblicazioni e scoprire nuovi titoli sia uno dei vantaggi della lettura in digitale. Il 68% apprezza di poter avere a disposizione in qualunque posto e in qualsiasi momento contenuti di lettura; il 62% ritiene che questa scelta sia “sostenibile” per l’ambiente. Oltre la metà degli intervistati afferma inoltre di dedicare più tempo alla lettura da quando ha iniziato a utilizzare l’app; un quarto ha affermato di leggere riviste in una maggiore varietà di categorie e titoli mai sfogliati in precedenza.



Digitale taglia CO2

In particolare: la lettura di una rivista digitale sulla piattaforma Readly si traduce in emissioni di gas serra inferiori dell'86%, rispetto alla lettura dell'equivalente cartacea. La riduzione delle emissioni di CO2 nel 2021 corrisponde a circa 15.400 tonnellate di CO2e, ovvero l'equivalente delle emissioni di produzione e riciclaggio di oltre 240.000 iPhone. I risultati di uno studio effettuato da Readly sul clima indicano che grazie alla lettura in digitale nello scorso anno sono state evitate il 36% in più delle emissioni. Questo incremento può essere ricondotto a due ragioni principali: l'energia rinnovabile utilizzata per l'archiviazione dei dati e il cambiamento delle abitudini dei lettori. Al fine di incrementare ulteriormente la propria base di lettori, Readly ha fissato come obiettivo per il 2022 di aumentare il tempo totale di lettura del 15% attraverso lo sviluppo di prodotti che aiutino gli abbonati a trovare e ad apprezzare facilmente nuovi contenuti. Readly si impegna inoltre a garantire un'eccellenza di categoria del 90% nei mercati principali, il che significa rendere disponibile una gamma completa di titoli all'interno delle 36 categorie presenti sulla piattaforma. L’Azienda ha inoltre nominato alcuni dei propri dipendenti per la costituzione di un “Comitato di Sostenibilità” che avrà il compito di identificare e tracciare la direzione per raggiungere gli obiettivi annuali definiti nella strategia di sostenibilità dell’Azienda.



Cosa fa Readly

Readly è il principale fornitore europeo di abbonamenti a quotidiani e riviste digitali. L'azienda offre un servizio di abbonamento digitale che consente ai clienti di avere accesso illimitato a 7.500 riviste e quotidiani, compreso il catalogo di ePresse. Readly ha abbonati in oltre 50 paesi e contenuti disponibili in 17 lingue diverse. In collaborazione con 1200 editori in tutto il mondo, Readly sta digitalizzando l'industria delle riviste e dei quotidiani. Nel 2021 i ricavi sono stati pari a 466 milioni di corone svedesi. Da settembre 2020 il titolo Readly è quotato al Nasdaq Stockholm Midcap. Per ulteriori informazioni, visitare https//corporate.readly.com e www.readly.it.