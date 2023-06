Detergenti e detersivi chimici sono molto dannosi perché generano inquinamento nelle falde acquifere: ecco la risposta di Bike Facitilities

Quanto inquinamento è generato dai detergenti e detersivi utilizzati per lavare veicoli a due o quattro ruote? Parecchio, a sentire Bike Facilities, l’azienda che ricerca, sviluppa e promuove prodotti per la micro mobilità elettrica, in particolare colonnine per la ricarica e la riparazione di biciclette elettriche e meccaniche. Ebbene, quest’azienda ha scelto di inserire nel proprio portfolio di servizi il nuovo sistema, nato in Austria, di lavaggio bici “ Stop&Go BiciLavaggio”, sostenibile e autonomo.



La doccia bici intelligente

Si tratta della prima “doccia bici intelligente” che grazie a una tecnologia innovativa e l’utilizzo di detergenti biodegradabili ad alta azione sgrassante, è in grado di recuperare totalmente i residui oleosi utilizzati nella lubrificazione della bicicletta evitando così la loro dispersione nell’ambiente e il conseguente inquinamento delle falde acquifere. “Stop & Go BiciLavaggio - spiega Fabio Toccoli, fondatore di Bike Facilities - è il risultato di un’esperienza di 25 anni di lavoro pionieristico in materia di tecnica di filtraggio e separazione dell’olio. Ciò che ci ha convinto a inserire questo prodotto nel circuito Bike Facilities sono i valori che accomunano la nostra realtà e l’azienda austriaca che ha ideato il sistema: l’amore per le bici, la ricerca di componenti di qualità e la lavorazione seria”.



Sistema autopulente e detergente biodegradabile

In media, una pulizia ad alta pressione richiede 20 bar di pressione e un consumo minimo di 7 litri d’acqua al minuto. Stop &Go BiciLavaggio, grazie a un sistema di pulizia a bassa pressione dalla potenza di 9,5 bar, garantisce un bassissimo consumo di acqua, pari a circa 1,8 litri al minuto. Questo sistema di lavaggio a bassa pressione, oltre a ridurre il consumo di acqua, non danneggia gli ingranaggi della bicicletta. Si tratta dell’unico player sul mercato che utilizzando solo acqua calda - con una temperatura che si aggira attorno ai 60°C - permette di ridurre al minimo la quantità di detergente (biodegradabile) necessario.

Stop & Go Bici Lavaggio funziona attraverso un sistema autopulente che, grazie a un separatore di particelle e un separatore di olio, consente di recuperare le acque grigie scartate della pulizia e re-introdurle nella canalizzazione e quindi in ambiente. Un altro aspetto differenziante è che il funzionamento dell’innovativo BiciLavaggio è interamente elettrico e grazie allo scaldacqua istantaneo è quindi installabile dove non vi è un attacco dell’acqua calda: sono sufficienti alimentazione elettrica e acqua fredda. La disponibilità di acqua calda, resa possibile attraverso l’installazione di impianti solari, ne aumenterebbe ancor più la sostenibilità.