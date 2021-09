Al Superstudio di via Tortona Poliuretano in mostra tanti prodotti realizzati con il recupero del poliuretano: pannelli fonoassorbenti, scarpe, componenti per autoveicoli

Nell’ambito della Milano Design Week 2021 “Poliuretano è”, in collaborazione con Materially, presenta la mostra WastEnders nel contesto di Materials Village Special Edition. L’evento si terrà fino al 10 settembre, nel cuore del Fuori Salone milanese, presso gli spazi di SuperStudio Più, in via Tortona 27. Attraverso WastEnders si possono toccare con mano esempi di economia circolare, dove lo scarto assume nuova vita, attraverso il riciclo di materie prime o gli sfridi di lavorazione.



In mostra l’Eco Foam

Nello spazio espositivo, allestito da “Poliuretano è”, ci saranno esempi concreti per raccontare come l’industria ha sviluppato tecnologie e processi per valorizzare questo materiale quando è a fine vita attraverso il recupero e il riciclo. In particolare, Eco Foam, un nuovo materiale derivato dagli scarti di poliuretano (arredi, calzature, parti di sedili e sfridi di lavorazione) che, dopo un processo di sanificazion,e vengono riagglomerati generando un nuovo materiale fino ad arrivare a un nuovo materasso con le stesse caratteristiche di performance e resilienza di uno “tradizionale”. Un materasso amico dell’ambiente con un costo più vantaggioso.