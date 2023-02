Ad oggi Vegery è attiva a Milano, affiliata a noti ristoranti veg o attenti al veg come Flower Burger, la catena di kebab Kebhouze, e i locali La Colubrina, VegAmore e Soulgreen, oltre a moltissimi altri

Sono il 4,1% i vegetariani in Italia , a fronte del 2,3% di vegani e 12,1% di flexitariani, ovvero coloro che prediligono un’alimentazione di tipo vegetariana, senza rinunciare ad alimentarsi sporadicamente anche di proteine animali. Le App di food delivery più conosciute, però, non propongono una chiara selezione di quali sono le offerte veg tra i vari piatti a disposizione, e spesso è il consumatore vegetariano e vegano stesso a dover cercare, guardando gli ingredienti di ogni proposta, quali sono le pietanze che può consumare. É proprio questo il contesto in cui si inserisce Vegery (https://www.vegery.it/it/), il primo veg food delivery d’Europa esclusivamente vegetariano e vegano. Ma in che modo? Vegery seleziona solo piatti veg dei ristoranti in zona in un’unica piattaforma, ad oggi disponibile per IOS e Android e presto anche per desktop. Vegery raggruppa quindi, in un unico servizio, solo le proposte vegetariane e vegane di tutti i ristoranti, facilitandone reperibilità e consegna a domicilio. “Sono stati proprio i ristoranti vegan di Milano a illuminarci - spiega Simone De Maria, CEO e co-founder di Vegery -. Ci hanno infatti detto apertamente che loro preferiscono non affidarsi a piattaforme di delivery onnivore, e che, qualora avessimo affiliato alla nostra piattaforma cibo non veg, non si sarebbero mai uniti a noi. È proprio questo il nostro valore aggiunto: un servizio che riempie un vuoto di mercato colmando le difficoltà per l’intera community veg e che presta anche attenzione all’aspetto etico dei processi - e non solo dell’azienda - attraverso ad esempio l’incentivo dei preordini; questo per pianificare in anticipo, e al meglio, le consegne con l’obiettivo di ridurre lo spreco di cibo e immettere meno CO2 possibile”.



Una proposta in continua crescita

All’interno della proposta di Vegery sono attualmente raggruppati circa 80 virtual restaurant di Milano - sia onnivori che veg - che, con le sole loro opzioni vegane e vegetariane, hanno aderito al servizio. Tra questi vi è Flower Burger, il primo fast food al mondo ad offrire burger vegani e colorati, Kebhouze, catena di kebab che offre più opzioni 100% vegetali, e i locali La Colubrina, VegAmore o anche Soulgreen (ma ve ne sono anche moltissimi altri). Obiettivo della startup, però, è quello di arrivare a coinvolgere più di 100 virtual restaurant del capoluogo lombardo entro aprile del 2023. Presente infatti per ora solo a Milano, entro il 2024 il servizio sarà attivo anche sulle città di Roma e Torino.

“Assistere alla crescita di Vegery è per noi una fonte di grandissima soddisfazione perché dimostra che sempre più persone (non solo vegetariane e vegane, ma anche onnivore interessate a provare qualcosa di diverso) credono, insieme a noi, nella diffusione di una dieta più sana, etica e sostenibile - continua Simone De Maria -. Grazie ai finanziamenti ottenuti abbiamo lavorato per strutturare il team, l’offerta sull’app, la logistica e la tecnologia (condivisa e poi acquisita dal team del mio caro amico Gianni Inguscio di See You Food). Il nostro compito, anche grazie ad una campagna di fundraising tuttora in attivo, è farci conoscere diffondendo consapevolezza e cultura sul cibo vegetariano e vegano, ora finalmente e comodamente consegnabile a casa e in ufficio”.