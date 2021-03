I momenti di formazione saranno dedicati all’organizzazione degli Spazi Verdi e Benessere delle Piante, alle piante aromatiche del Mediterraneo e all’ortoterapia

Il fenomeno del giardinaggio, complice il lockdown che ci ha portato a riscoprire gli hobby domestici, nel 2020 ha conquistato milioni di persone, tanto che, secondo l’Osservatorio The World after Lockdown di Nomisma, nel 2021 saranno 17 milioni (il 34% della popolazione) gli italiani che coltiveranno la passione per il verde, prendendosi cura di orti, terreni, giardini, terrazzi e piante in casa o in balcone.



Ecco, quindi, i tre corsi online proposti da Life Learning per chiunque voglia trasformare il proprio pollice nero in pollice verde, in totale sicurezza e comodamente tra le mura di casa. “Giardinaggio Naturale: Organizzazione degli Spazi Verdi e Benessere delle Piante” insegnerà come organizzare il proprio giardino, terrazzo, balcone o finestra, imparando a conoscere le esigenze delle piante e a rispettare le loro necessità per farle a vivere a lungo. Il corso è adatto a chiunque desideri mettere ordine nel proprio spazio verde domestico, facendo attenzione ad alcuni particolari meno noto che denotano la salute delle piante.

Piante Aromatiche del Mediterraneo: Caratteristiche Botaniche, Proprietà e Tecniche Colturali è invece il corso online tenuto sulla piattaforma Life Learning da Eleonora Scordo, docente di Matematica e Scienze che ha lavorato per diversi anni come Biologa presso un Istituto Sperimentale e che si occupa di ricerca scientifica in Agricoltura e Floricoltura ed è specializzata nel settore floricolo. Questo corso insegna a conoscere il Clima e il Bioma mediterraneo e i suoi ecosistemi, comprendendo le potenzialità delle associazioni vegetazionali mediterranee.

Orto-terapia: Piante e Ortaggi come Guaritori. Prevenire e lenire disagi fisici e psichici coltivando vegetali e godendo della presenza del verde: questo l’obiettivo del corso proposto su Life Learning da Cristiana Minoletti, Counselor ad indirizzo psicosomatico, (scuola ANEB di Milano) diplomata in medicina psicosomatica e Focusing Practitioner per la Scuola Italiana di Focusing. In questo Corso Online “Orto-terapia: Piante e Ortaggi come Guaritori” viene affrontato il tema dell’orto-terapia, Horticultural Therapy, da anni riconosciuta come tecnica riabilitativa e preventiva benefica ed efficace in diverse aree di intervento. Tramite il lavoro attivo vengono incentivati aspetti fisici, cognitivi, emotivi, empatici.