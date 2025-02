Si comincia con il primo di sei corsi dal 28 febbraio al 4 marzo nel Parco dei Monti Lattari. Poi Lazio, Puglia, Sardegna, Piemonte e Friuli.

Sarà il Parco regionale dei Monti Lattari, insieme alla Costiera Amalfitana e alla Costiera Sorrentina, il teatro del 70esimo Corso nazionale di formazione per gli insegnanti promosso dal gruppo di lavoro Cai-Scuola del Club alpino italiano, il primo dei sei programmati nel 2025. Intitolata “Il Golfo delle Sirene”, la nuova iniziativa formativa del Cai, rivolta al mondo della scuola, si terrà dal 28 febbraio al 4 marzo 2025, con base a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Ai 49 docenti partecipanti da 13 regioni, provenienti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, saranno offerte un totale di 36 ore di formazione spalmate in cinque giorni, tra momenti frontali in aula ed escursioni in ambiente.



Benedetti: “Puntiamo su condivisione e sostenibilità”

Cuore pulsante del corso sarà l’approccio scientifico e didattico a un’area Parco interessante come quella dei Monti Lattari. Riuscire a trasmettere ai più giovani, tramite la scuola e i docenti, una cultura della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione dell’ambiente e dell’uso razionale delle risorse naturali è uno degli intenti principali del gruppo Cai-Scuola. La montagna diventa così un laboratorio di apprendimento, dove le visite di carattere storico, artistico e naturalistico si aggiungeranno alle escursioni sul Sentiero Italia del Cai, che attraversa il Parco dei Lattari con panorami che spaziano dal Golfo di Sorrento alle località della Costiera Amalfitana di Praiano e Positano.

“Quella del corso sarà una grande e forte esperienza, caratterizzata dalla condivisione, dalla sostenibilità e dall’essenzialità che si riverbererà sull’attività che i docenti svolgeranno nelle rispettive scuole”, afferma Giacomo Benedetti, vicepresidente generale del Club alpino italiano con delega al Cai-Scuola.



Gli altri appuntamenti del 2025

Il corso campano è il primo dei sei programmati dal Cai-Scuola nel 2025. A esso seguiranno quelli nel Lazio (“Le forme dell’acqua nel Centro d’Italia”, 23 - 27 aprile), Puglia (“Rete Natura 2000: una diversità biologica e geologica tutta da esplorare”, 30 aprile - 4 maggio), Sardegna (“Nurra, Sassarese e Planargia: arte, natura e cultura nella Sardegna nord-occidentale”, 24 - 28 settembre), Piemonte (“Langhe e Roero - Paesaggi geologici, letterari e gastronomici”, 2-5 ottobre) e Friuli Venezia Giulia (“Il ritorno dei grandi carnivori: la Lince. Ecologia, storia, ricerca e convivenza”, 16-19 ottobre).