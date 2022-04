Il tema di quest’anno è “Investire nel nostro pianeta”; verranno coinvolte un miliardo di persone in 192 Paesi attivando governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte sul cambiamento climatico

Si celebra Il 22 aprile in tutto il mondo la Giornata della Terra, l'Earth Day, che da 52 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. “Invest In Our Planet” (Investire nel nostro Pianeta) è il tema del 2022 annunciato dagli organizzatori Earthday.org. L'Earth Day 2022 si concentra sull'accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.

La prima edizione 52 anni fa

La Giornata della Terra nasce negli Usa sulla scia di una crescente coscienza ambientalista: nel 1970 la prima edizione con la mobilitazione di 20 milioni di americani per chiedere maggiore protezione per il Pianeta; nel 1990 l'Earth Day diventa globale mobilitando 200 milioni di persone in 141 Paesi. Oggi arriva a coinvolgere un miliardo di persone in 192 Paesi con azioni e partner coordinati a livello globale dal network no profit Earthday.org. Earth Day Italia è il main partner italiano del network internazionale e quest'anno organizza, insieme al Movimento dei Focolari, la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet - the Multimedia Marathon, con un palinsesto di 14 ore di diretta streaming sul canale digitale RaiPlay.