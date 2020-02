Lo scorso anno Earth Hour coinvolse milioni di persone in 188 Paesi; furono spenti 18.000 i monumenti

Sabato 28 marzo alle 20.30 locali, partendo dall’Australia, nel mondo scatterà Earth Hour, l'Ora della Terra del Wwf: la più grande mobilitazione globale per contrastare i cambiamenti climatici che invita le persone a spegnere la luce per un’ora con l’obiettivo di dimostrare, attraverso un gesto simbolico, un impegno concreto per la salute del pianeta.



Lo scorso anno Earth Hour coinvolse milioni di persone in 188 Paesi, mentre furono 18.000 i monumenti tra i più importanti al mondo (dalla Tour Eiffel all’Opera House di Sidney) a restare al buio per un’ora. Anche quest'anno, in tutto il mondo i cittadini sono invitati a prendere parte agli eventi realizzati in occasione della mobilitazione e a partecipare alla raccolta firme online "Voice for the Planet" che sarà poi presentata ai leader mondiali in occasione di forum globali come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per chiedere un New Deal for Nature and People.



"Vi chiediamo di partecipare in ogni città per far sentire con forza la nostra voce, perché mai come oggi è urgente spingere i decisori politici ed economici a passare finalmente dalle parole ai fatti”, sottolinea Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, ricordando che Earth Hour 2020 sarà il primo appuntamento utile per accendere i riflettori sul 'New Deal for Nature and People', "un nuovo modo di pensare il futuro che comprenda obiettivi ambiziosi e indicatori coerenti con il fine di proteggere efficacemente almeno il 30% della superficie del nostro pianeta entro il 2030 giungendo al 50% entro il 2050".



A sostenere l'Ora della Terra 2020, oltre ad associazioni, cittadini e imprese, anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il presidente della Repubblica Austriaca Alexander Van Der Bellen, la modella e attrice australiana Lara Worthington, l'attore peruviano Gonzalo Revoredo, il musicista nepalese Swoopna Suman e l'attore cinese Deng Lun.