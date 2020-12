I consumi quotidiani legati alle proprie abitudini premiati con “Gocce”, per contribuire a progetti di sostenibilità, e gli spostamenti sostenibili di ogni giorno premiati con “km green”

Arriva sotto l’albero degli italiani (ma presto anche in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera e Austria) Gremobo, la prima piattaforma digitale internazionale nata in Italia che premia la mobilità sostenibile e gli acquisti quotidiani di persone e aziende, per rendere ognuno protagonista attivo di progetti concreti a sostegno delle comunità e della sostenibilità (www.gremobo.com). L’app è ora disponibile su Apple Store già in cinque lingue e lo sarà su Google Play entro Natale.



Gremobo mette a disposizione delle persone, delle aziende e dei brand un sistema smart, semplice e divertente, per premiare la mobilità sostenibile ed esaltare la cultura del dono generando valore dalle azioni quotidiane. La piattaforma è stata messa a punto da Gremove (www.gremove.com), società benefit milanese di recente costituzione che ha nella sostenibilità il fulcro della sua azione. Gremobo valorizza la sostenibilità dei movimenti delle persone e delle flotte delle imprese che accumulano tutti i giorni chilometri green da usare per accedere a promozioni esclusive. Allo stesso tempo, la piattaforma ripaga il consueto shopping online con Gocce, con cui sostenere progetti concreti, grazie alla prima collaborazione stretta con AVSI, organizzazione non profit nata nel 1972 che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 33 Paesi, inclusa l'Italia, e che, solo nell’ultimo anno, ha aiutato più di 5 milioni di persone in difficoltà, di cui 23.872 bambini attraverso il sostegno a distanza.



L’area Shopping della piattaforma destinata agli acquisti quotidiani ospita, al momento del lancio, migliaia di prodotti offerti da più di 40 aziende partner e organizzati in 15 categorie: dai viaggi all’abbigliamento, dallo sport agli articoli per animali, senza dimenticare l’area dedicata al materiale per ufficio. Ogni acquisto genera un certo numero di Gocce, da donare poi a sostegno di opere per il bene comune, associando così a un vantaggio immediato per chi acquista un beneficio futuro per la comunità. Nel giorno di lancio della piattaforma, nell’area Donazioni sono già 30 i progetti individuati con AVSI - nella sfera dell’educazione come dell’economia sostenibile, dell’inclusione sociale e della sanità - ma ognuno ha la possibilità di proporre un progetto che gli sta a cuore affinché sia inserito in quelli sostenuti attraverso le Gocce di Gremobo: un’area aperta, dunque, alla partecipazione attiva e al contributo di tutti. L’area Donazioni verrà arricchita con progetti che vedranno al centro sia la persona sia la natura nel solco dell’ecologia integrale.

L’area Mobilità è quella in cui misurare la propria sostenibilità e in cui raccogliere km green, che premiano la mobilità delle persone basandosi sugli spostamenti personali, così come sull’utilizzo di mezzi in sharing e di sistemi di delivery. È questa, infatti, un’altra unicità di Gremobo: valorizzare i brand impegnati pubblicamente per la sostenibilità, partendo dai loro ESG report e dalle strategie di logistica, premiando con km green aggiuntivi persone e aziende che fanno shopping presso di loro. Per le aziende è inoltre disponibile un cruscotto per monitorare la propria flotta aziendale, scoprendo quanto si è sostenibili. La piattaforma è infine arricchita da un’area Lifestyle, vero e proprio hub informativo che raccoglie articoli e contributi dal mondo, organizzati nelle 17 categorie dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

“Gremobo è stato ideato per essere al fianco delle persone quando lo desiderano, mentre si muovono o fanno shopping”, commenta Federica Foiadelli, co-founder Gremove e Professore associato al Politecnico di Milano. “Siamo convinti che sia possibile trasformare ogni possibile azione quotidiana in valore per le persone, così come per la comunità. E Gremobo realizza questo sogno, grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo saputo mettere in comune e alla fiducia che abbiamo raccolto da partner e investitori”.

Gremobo, applicazione moderna che sfrutta i servizi più avanzati di AWS, è disponibile già da ora online su Apple Store e su Play Store, entro Natale. (www.gremobo.com)