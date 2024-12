Tra il 2028 e il 2032, 37 milioni di moduli fotovoltaici, pari a 744.000 tonnellate, giungeranno a fine vita. I dati di Erp su opzione 118

Crescono le imprese che hanno aderito all’Opzione 118 per la corretta gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita: questa opportunità prevede la possibilità di optare per un Consorzio scegliendo di prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e riciclo dei pannelli ad un Consorzio e versando una quota di 10€ per ogni modulo fotovoltaico. Ebbene tra fine giugno e novembre di quest’anno sono passate da 1.806 a 4.489, con un incremento del 148,57%. Questi nuovi ingressi all’interno dei Sistemi Collettivi hanno portato il totale dei moduli garantiti da 2.802.224 a 7.202.893, con un aumento del 157,04% rispetto a fine giugno. La potenza complessiva dei moduli nei vari Consorzi ha raggiunto 1.658.133 kW, segnando un incremento del 168,47% rispetto ai 617.553 kW registrati il 26 giugno. Lo si apprende da una nota di ERP, che sta per European recycling platform, uno dei principali Sistemi Collettivi senza scopo di lucro operanti su tutto il territorio nazionale per la gestione regolamentata dei RAEE.

La proroga

Il governo italiano ha recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine per i responsabili degli impianti fotovoltaici che intendono prestare garanzia finanziaria a un consorzio per la corretta gestione del fine vita dei moduli. Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha anche predisposto, nel 2025, due ulteriori finestre temporali per aderire a Opzione 118 che verranno dettagliate al momento della pubblicazione delle istruzioni operative. L'ultima finestra utile per le aziende italiane, infatti, si era chiusa il 30 giugno 2024, dando così un tempo limitato alle imprese per considerare e valutare l'opzione più adatta per loro. Il periodo aggiuntivo concesso dal governo offrirà alle imprese italiane la possibilità di scegliere se mantenere, per i RAEE fotovoltaici professionali, la trattenuta di 20 € per modulo presso il GSE, applicabile a partire dall'11º anno di vita dell'impianto, oppure di aderire a un Consorzio, versando una garanzia finanziaria di 10 € per modulo in un trust, con pagamento in un'unica soluzione o rateizzabile in 5 anni.

“Nel primo semestre del 2024, molte aziende italiane hanno già riconosciuto i benefici dell'Opzione 118, optando per Sistemi Collettivi che offrono processi di riciclo avanzati e collaborano con impianti partner qualificati. In vista dei due ulteriori slot del 2025 previsti dal GSE, , il Consorzio ERP Italia suggerisce alle imprese di sfruttare la proroga fino al 31 dicembre 2024 per valutare l'adesione a un Sistema Collettivo autorizzato e regolarmente iscritto al Registro Nazionale..” Ha dichiarato Daniela Carriera, Sales Marketing and Business Development Director Italy.