All’origine vi sarebbero le tensioni internazionali e le rilevanti conseguenze sulla volatilità dei mercati energetici in Europa

A2A ha reso noto che , nonostante gli sforzi profusi, le trattative con Ardian, società di investimento di private equity indipendente con sede in Francia, sono state interrotte, anche a causa dell’acuirsi delle tensioni internazionali e delle rilevanti conseguenze sulla volatilità dei mercati energetici in Europa. In una nota la multiutility lombarda fa riferimento alla comunicazione dell’8 giugno 2021, nella quale è stata annunciata la sottoscrizione da parte di A2A e di Ardian di un termsheet non vincolante relativo alla creazione di una partnership nei settori della generazione e fornitura di energia in Italia. Il termsheet prevedeva che le parti negoziassero i termini della partnership e dei relativi accordi sino a fine 2021, termine poi prorogato al 31 marzo 2022.



Quali erano i piani

L’obiettivo comune era quello di diventare una delle piattaforme leader in Italia nella transizione energetica e uno dei maggiori produttori e fornitori di elettricità del Paese, con un chiaro focus su energie rinnovabili e transizione energetica. La partnership prevedeva la costituzione di una società controllata da A2A, nella quale A2A conferirà un portfolio di asset relativi alla generazione di energia (idroelettrica, CCGT, eolica e solare), vendita di energia, energy management stoccaggio e progetti legati all'idrogeno. La valutazione preliminare indicativa del perimetro che verrà conferito in NewCo è di circa 3,0 miliardi di euro, con un EBITDA aggregato pro-forma 2020 di 360 milioni di euro. Tale valutazione implica una valorizzazione delle intere business unit di A2A coinvolte nella partnership (incluse partecipazioni di minoranza e porzioni di business unit non conferite in NewCo) di circa 4,1 miliardi di euro.