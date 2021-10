Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, ha raggiunto un accordo per l’acquisto della partecipazione del 60 % del capitale di Falck Renewables

Falck e Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, hanno reso noto di aver sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta da Falck S.p.A. in Falck Renewables S.p.A., pari a circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables S.P.A.



L’acquirente

IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse in contracted energy assets, utilities e transportation/GDP-linked assets nei paesi OCSE. Falck Renewables S.p.A. è una piattaforma di energia rinnovabile di scala ben consolidata e leader in Europa e negli Stati Uniti, con una solida pipeline e un management team dinamico. L’investimento di un nuovo partner strategico consente a Falck Renewables S.p.A. di sfruttare al meglio le opportunità di investimento che si stanno creando nel settore delle energie rinnovabili e di porsi quale key player nell’attuale contesto di mercato fortemente competitivo.



L’accordo

L’accordo stipulato prevede l’acquisto della partecipazione detenuta da Falck S.p.A. nel capitale sociale di Falck Renewables S.p.A. a un prezzo di € 8,81 per azione (“Prezzo per Azione”), che rappresenta un premio del 29,2 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 3 mesi; 40,5 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 6 mesi e 45,2 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 12 mesi. Si prevede che il completamento dell’operazione, che è subordinato all’ottenimento delle rilevanti autorizzazioni, regolamentari e di altro tipo, sia finalizzato nel primo trimestre 2022. Con la nuova gestione, IIF intende accelerare la crescita di Falck Renewables S.p.A. e consolidare la sua posizione di leadership nel settore delle rinnovabili, proseguendo sotto la guida del suo Chief Executive Officer – Toni Volpe, Paolo Rundeddu – Chief Financial Officer, e dell’attuale management team.



Le dichiarazioni di Falck, Volpe e LeBlanc

Enrico Falck, Presidente di Falck Renewables S.p.A. e Falck S.p.A., ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso per la crescita di Falck Renewables S.p.A. e il valore creato per tutti gli azionisti e gli stakeholder sotto la guida di Falck S.p.A., raggiunto grazie all’impegno e al contributo del Consiglio di Amministrazione, del management e di tutti i dipendenti di Falck Renewables S.p.A. Falck Renewables S.p.A. è oggi un importante player nel settore delle energie rinnovabili con attività diversificate geograficamente. La Società ha attratto l’interesse di un primario fondo internazionale, che sarà in grado di accelerare la crescita di Falck Renewables S.p.A.”.

Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A., ha dichiarato: “Falck Renewables S.p.A. è cresciuta molto nel corso degli anni grazie al prezioso e lungimirante supporto di Falck S.p.A., continuando a innovare, ad incrementare il proprio know-how e ad adattare il proprio business model alla transizione energetica. Questa operazione straordinaria, che avviene in un momento di grande cambiamento nel settore delle energie rinnovabili, fornirà ulteriore supporto, risorse e slancio ai nostri piani di crescita nel medio-lungo periodo. Siamo orgogliosi di aver attratto un partner come IIF, che consentirà alla Società di realizzare le sue ambizioni. IIF condivide pienamente il nostro approccio di business industriale, i nostri valori e l’importanza di generare valore durevole in tutte le dimensioni della sostenibilità”.

Matthew LeBlanc, Chief Investment Officer di IIF, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare lo sviluppo di Falck Renewables S.p.A. e di accrescere i significativi successi sino ad oggi ottenuti. In particolare, riconosciamo l'impegno del management team esperto e dedicato e dei dipendenti, così come il loro sviluppo della strategia per scalare la pipeline e accelerare la crescita. IIF non vede l'ora di sostenere il team di Falck Renewables S.p.A. nella realizzazione delle sue aspirazioni di crescita a beneficio dei clienti, delle comunità e degli altri stakeholder”.